Зинченко, Лунин, Мудрик и другие. Как звезды украинского футбола провели День Валентина. ФОТО

Вчера весь мир праздновал День всех влюбленных или День святого Валентина.

Футболисты, конечно же, тоже принимали участие.

Андрей Лунин после геройства в Лиге чемпионов, футбольное семейство Зинченко, Мудрик в своей стихии и многие другие - мы собрали для вас самое интересное.

ФОТО: соцсети Ангелины Забарной и Михаила Мудрика