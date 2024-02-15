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Зинченко, Лунин, Мудрик и другие. Как звезды украинского футбола провели День Валентина. ФОТО

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Зинченко, Лунин, Мудрик и другие. Как звезды украинского футбола провели День Валентина. ФОТО

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UA-Футбол
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Вчера весь мир праздновал День всех влюбленных или День святого Валентина.

Футболисты, конечно же, тоже принимали участие.

Андрей Лунин после геройства в Лиге чемпионов, футбольное семейство Зинченко, Мудрик в своей стихии и многие другие - мы собрали для вас самое интересное.

Зинченко, Лунин, Мудрик и другие. Как звезды украинского футбола провели День Валентина. ФОТО - изображение 1Зинченко, Лунин, Мудрик и другие. Как звезды украинского футбола провели День Валентина. ФОТО - изображение 2
ФОТО: соцсети Ангелины Забарной и Михаила Мудрика
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