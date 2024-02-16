В отличной форме. Цыганков показал свои упражнения со штангой в тренажерном зале. ВИДЕО
Не только Мудрику хвастаться видео из зала
Getty Images / Global Images Ukraine
Футболист всегда должен быть в отличной физической форме.
Среди украинских звезд чаще всего можна увидеть в зале Михаила Мудрика, который регулярно делится своими тренировками в стиле Криштиану Роналду.
Однако, не только вингер "Челси" может похвастаться воими кондициями.
Виктор Цыганков показал видео своей подготовки к матчу с "Атлетиком" в новом туре Ла Лиги.
Похоже, не того украинца в "Жироне" называют "Терминатором".
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