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В отличной форме. Цыганков показал свои упражнения со штангой в тренажерном зале. ВИДЕО

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Не только Мудрику хвастаться видео из зала

В отличной форме. Цыганков показал свои упражнения со штангой в тренажерном зале. ВИДЕО

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Футболист всегда должен быть в отличной физической форме.

Среди украинских звезд чаще всего можна увидеть в зале Михаила Мудрика, который регулярно делится своими тренировками в стиле Криштиану Роналду.

Однако, не только вингер "Челси" может похвастаться воими кондициями.

Виктор Цыганков показал видео своей подготовки к матчу с "Атлетиком" в новом туре Ла Лиги.

Похоже, не того украинца в "Жироне" называют "Терминатором".

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