Запоздалый подарок Кришу? Джорджина Родригес показала обучение соблазнительному танцу. ВИДЕО

Бачата - стиль в музыке и страстный танец аргентино-доминиканского происхождения.

Джорджина Родригес, которая родилась в Буенос-Айресе, решила глубже погрузиться в традиции исторической родины (сама она испанка).

Невеста Криштиану Роналду поделилась в своих соцсетях кадрами своих уроков танцев.

Мнения в комментариях разделились: одни восхищены, другие - не впечатлились.

А как вам?