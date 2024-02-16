Запоздалый подарок Кришу? Джорджина Родригес показала обучение соблазнительному танцу. ВИДЕО
Хотя мнения в комментариях разделились
instagram.com/georginagio
Бачата - стиль в музыке и страстный танец аргентино-доминиканского происхождения.
Джорджина Родригес, которая родилась в Буенос-Айресе, решила глубже погрузиться в традиции исторической родины (сама она испанка).
Невеста Криштиану Роналду поделилась в своих соцсетях кадрами своих уроков танцев.
Мнения в комментариях разделились: одни восхищены, другие - не впечатлились.
А как вам?
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