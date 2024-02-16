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Запоздалый подарок Кришу? Джорджина Родригес показала обучение соблазнительному танцу. ВИДЕО

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Хотя мнения в комментариях разделились

Запоздалый подарок Кришу? Джорджина Родригес показала обучение соблазнительному танцу. ВИДЕО

instagram.com/georginagio

UA-Футбол
Новина українською

Бачата - стиль в музыке и страстный танец аргентино-доминиканского происхождения.

Джорджина Родригес, которая родилась в Буенос-Айресе, решила глубже погрузиться в традиции исторической родины (сама она испанка).

Невеста Криштиану Роналду поделилась в своих соцсетях кадрами своих уроков танцев.

Мнения в комментариях разделились: одни восхищены, другие - не впечатлились.

А как вам?

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