Готов возобновить карьеру? Озил продемонстрировал впечатляющую физическую форму. ВИДЕО

Любители футбола уже успели подзабыть про Месута Озила.

Турецко-немецкий футболист очень быстро скатился по карьерной лестнице: скандальный финал в "Арсенале", неплохой сезон в "Фенербахче" и тихий конец в "Бешакшехире" в марте минувшего года.

Тем не менее, уже бывший футболист не спешит заваливаться на диван и начинать расти в ширину.

Месут опубликовал видео своих тренировок.

Заметно, что Озил сейчас выглядит даже больше и сильнее, чем во времена активной карьеры.

Готовится вернуться на поле или дальше в бодибилдинг?