Готов возобновить карьеру? Озил продемонстрировал впечатляющую физическую форму. ВИДЕО
Или податься в бодибилдинг
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Любители футбола уже успели подзабыть про Месута Озила.
Турецко-немецкий футболист очень быстро скатился по карьерной лестнице: скандальный финал в "Арсенале", неплохой сезон в "Фенербахче" и тихий конец в "Бешакшехире" в марте минувшего года.
Тем не менее, уже бывший футболист не спешит заваливаться на диван и начинать расти в ширину.
Месут опубликовал видео своих тренировок.
Заметно, что Озил сейчас выглядит даже больше и сильнее, чем во времена активной карьеры.
Готовится вернуться на поле или дальше в бодибилдинг?
По теме
Оцените этот материал:
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Украинские Силы Обороны уничтожили за утро три российских истребителя
- Лучший матч Лунина, которого могло не быть, и самый неоднозначный поединок Шахтера при Пушиче. Обзор еврокубков
- Мбаппе подписал контракт с Реалом – журналист Marca
- Запоздалый подарок Кришу? Джорджина Родригес показала обучение соблазнительному танцу. ВИДЕО
- Красивая жизнь. Джорджина Родригес засветила часы почти за 100 тысяч долларов. ФОТО
- Одна из самых сексуальных футболисток планеты встретилась с легендой сборной Германии. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн