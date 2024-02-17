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Готов возобновить карьеру? Озил продемонстрировал впечатляющую физическую форму. ВИДЕО

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Или податься в бодибилдинг

Готов возобновить карьеру? Озил продемонстрировал впечатляющую физическую форму. ВИДЕО

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Любители футбола уже успели подзабыть про Месута Озила.

Турецко-немецкий футболист очень быстро скатился по карьерной лестнице: скандальный финал в "Арсенале", неплохой сезон в "Фенербахче" и тихий конец в "Бешакшехире" в марте минувшего года.

Тем не менее, уже бывший футболист не спешит заваливаться на диван и начинать расти в ширину.

Месут опубликовал видео своих тренировок.

Заметно, что Озил сейчас выглядит даже больше и сильнее, чем во времена активной карьеры.

Готовится вернуться на поле или дальше в бодибилдинг?

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