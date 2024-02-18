Плюс к силе и мотивации. Виталий Миколенко женился. ФОТО
Счастья молодым
instagram.com/mikola_16
Виталий Миколенко проводит отличный сезон, являясь одним из лучших футболистов АПЛ на своей позиции.
Но главное - успехи команды!
Добавить сил и мотивации футболисту "Эвертона" должна свадьба с давней подругой Викторией.
Сегодня пара официально объявила о создании новой семьи.
Хочется только пожелать семейного счастья молодым!
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жажа_the_best (Харьков)
18.02.2024 в 13:11
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