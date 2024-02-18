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Плюс к силе и мотивации. Виталий Миколенко женился. ФОТО

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Счастья молодым

Плюс к силе и мотивации. Виталий Миколенко женился. ФОТО

instagram.com/mikola_16

UA-Футбол
Новина українською

Виталий Миколенко проводит отличный сезон, являясь одним из лучших футболистов АПЛ на своей позиции.

Но главное - успехи команды!

Добавить сил и мотивации футболисту "Эвертона" должна свадьба с давней подругой Викторией.

Сегодня пара официально объявила о создании новой семьи.

Хочется только пожелать семейного счастья молодым!

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Английская Премьер-лига Виталий Миколенко вТренде Эвертон
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Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
18.02.2024 в 13:11
Ну теперь Эвертон точно вылетит в Пердив!
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Комментарии 3
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жажа_the_best (Харьков)
18.02.2024 в 13:11
Ну теперь Эвертон точно вылетит в Пердив!
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0
0
Bandura (Klagenfurt)
18.02.2024 в 11:52
хоч в одного нормальна жінка-без губів-вареників і силіконових цицьок.Щастя молодятам!
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oleg.m.3972 (Харьков)
18.02.2024 в 12:25
Посмотришь через пару-тройку лет...
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