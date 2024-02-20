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Нелегкие будни мамы. Влада Зинченко приехала с детьми на отдых в Буковель. ФОТО

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Дети замотали маму

Нелегкие будни мамы. Влада Зинченко приехала с детьми на отдых в Буковель. ФОТО

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UA-Футбол
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Александр Зинченко продолжает восстанавливаться после повреждения, полученного в матче с "Ливерпулем" 4 февраля.

Пока глава семейства готовится к возвращению на поле, Влада Зинченко с детьми поехали отдохнуть в Буковель.

Именно оттуда девушка поделилась трогательным фото с дочерью Евой.

Впрочем, позже Влада показала реальность - мама везет дочь на руках, хотя сама уже едва держится на ногах.

Бить мамой непросто, особенно в Буковели.

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Комментарии
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FerunNiick
20.02.2024 в 10:42
А мама замотала папу...
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Комментарии 1
FerunNiick
20.02.2024 в 10:42
А мама замотала папу...
Ответить
0
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