Нелегкие будни мамы. Влада Зинченко приехала с детьми на отдых в Буковель. ФОТО
Дети замотали маму
Александр Зинченко продолжает восстанавливаться после повреждения, полученного в матче с "Ливерпулем" 4 февраля.
Пока глава семейства готовится к возвращению на поле, Влада Зинченко с детьми поехали отдохнуть в Буковель.
Именно оттуда девушка поделилась трогательным фото с дочерью Евой.
Впрочем, позже Влада показала реальность - мама везет дочь на руках, хотя сама уже едва держится на ногах.
Бить мамой непросто, особенно в Буковели.
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FerunNiick
20.02.2024 в 10:42
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