Красотка дня. Невероятная жена и персональный фитнес-тренер одного из лидеров Атлетико

Уже сегодня вечером Диего Симеоне привезет свой "Атлетико" в Милан, в гости к не менее родному "Интеру".

Одним из тех, на кого аргентинец всегда может положиться, является Маркос Льоренте.

В карьере испанца были взлеты и падения, но сейчас он возрождается, как и вся команда.

Именно дубль Маркоса принес "матрасникам" такую непростую победу над "Лас-Пальмасом" в минувшем туре Ла Лиги.

А главной болельщицей футболиста является его жена Патрисия.

Кроме того, красотка паралельно еще и является фитнес-тренером игрока.

Падди является блогером, который рассказывает о здоровом способе жизни, тренировках и красоте.

285 тисяч подписчиков в инстаграме уже оценили ее подход - оценим и мы.