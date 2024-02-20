Красотка дня. Невероятная жена и персональный фитнес-тренер одного из лидеров Атлетико
Уже сегодня ее муж постарается огорчить Интер
instagram.com/paddy.8
Уже сегодня вечером Диего Симеоне привезет свой "Атлетико" в Милан, в гости к не менее родному "Интеру".
Одним из тех, на кого аргентинец всегда может положиться, является Маркос Льоренте.
В карьере испанца были взлеты и падения, но сейчас он возрождается, как и вся команда.
Именно дубль Маркоса принес "матрасникам" такую непростую победу над "Лас-Пальмасом" в минувшем туре Ла Лиги.
А главной болельщицей футболиста является его жена Патрисия.
Кроме того, красотка паралельно еще и является фитнес-тренером игрока.
Падди является блогером, который рассказывает о здоровом способе жизни, тренировках и красоте.
285 тисяч подписчиков в инстаграме уже оценили ее подход - оценим и мы.
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