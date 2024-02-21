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Красотка дня. Эффектная вторая половинка товарища Зинченко по линии обороны Арсенала. ФОТО

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Сегодня бразилец постарается остановить атаку Порту

Красотка дня. Эффектная вторая половинка товарища Зинченко по линии обороны Арсенала. ФОТО

instagram.com/gaabisevero

UA-Футбол
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Сегодня вечером "Арсенал" приедет в гости к "Порту" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Одним из ключевых футболистов "канониров" в этом сезоне является защитник-бомбардир Габриэл Магальяэс.

В активе бразильца уже четыре гола в АПЛ, в том числе три в новом году (з дублем в ворота "Кристал Пелас").

Вдохновляет игрока на подвиги его вторая половинка.

Габриэла (да, да, Габриэл и Габриэла) - звезда соцсетей, где у нее более 100 тысяч фанатов.

Которых она регулярно балует яркими кадрами.

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Арсенал (Лондон) вТренде Габриэл Магальяэс
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