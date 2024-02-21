Красотка дня. Эффектная вторая половинка товарища Зинченко по линии обороны Арсенала. ФОТО
Сегодня бразилец постарается остановить атаку Порту
instagram.com/gaabisevero
Сегодня вечером "Арсенал" приедет в гости к "Порту" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Одним из ключевых футболистов "канониров" в этом сезоне является защитник-бомбардир Габриэл Магальяэс.
В активе бразильца уже четыре гола в АПЛ, в том числе три в новом году (з дублем в ворота "Кристал Пелас").
Вдохновляет игрока на подвиги его вторая половинка.
Габриэла (да, да, Габриэл и Габриэла) - звезда соцсетей, где у нее более 100 тысяч фанатов.
Которых она регулярно балует яркими кадрами.
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