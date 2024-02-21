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Еще одним завидным холостяком меньше. Защитник Динамо сделал предложение своей девушке. ФОТО

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Она сказала "да"

Еще одним завидным холостяком меньше. Защитник Динамо сделал предложение своей девушке. ФОТО

instagram.com/l.a.s.vegas

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

21-лений защитник киевского "Динамо" Антон Боль, который этот сезон проводит в аренде в "Заре", решился на кардинальный шаг в свое жизни.

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Футболист сделал предложение своей девушке Анастасии, на которое она ответила согласием. Об этом пара сообщила в соцсетях.

Напомним, что в текущем сезоне Боль провел за "Зарю" 7 матчей во всех турнирах, в которых отдал 1 ассист.

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Заря (Луганск) Динамо (Киев) Антон Боль
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