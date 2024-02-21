Еще одним завидным холостяком меньше. Защитник Динамо сделал предложение своей девушке. ФОТО

21-лений защитник киевского "Динамо" Антон Боль, который этот сезон проводит в аренде в "Заре", решился на кардинальный шаг в свое жизни.

Футболист сделал предложение своей девушке Анастасии, на которое она ответила согласием. Об этом пара сообщила в соцсетях.

Напомним, что в текущем сезоне Боль провел за "Зарю" 7 матчей во всех турнирах, в которых отдал 1 ассист.