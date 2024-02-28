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Николай Морозюк рассказал о разводе со своей эпатажной женой. ФОТО

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Николай Морозюк рассказал о разводе со своей эпатажной женой. ФОТО

Новина українською

Экс-капитан "Динамо" Николай Морозюк рассказал об отношениях со своей женой. По его словам, уже бывшей.

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"Мы уже разведены. Официально – где-то две недели. Подал документы, когда приехал в Украину. Это все заняло около трех месяцев времени, может, чуть больше.

Боролся ли я за распределение имущества? Нет. У меня такой принцип. Многие меня не понимают, как так, но у меня такое видение. Есть куча историй у моих друзей, но я привык немного по другому решать эти вопросы. Поэтому я озвучил, человека устраивает, и все – к нему не возвращаемся", – сказал Морозюк.

Напомним, что Ирина Морозюк до начала полномасштабной войны довольно часто появлялась в чартах футбольных сайтов из-за своих провокационных фотосессий в соцсеиях.

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Николай Морозюк Ирина Морозюк
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Источник:
Брутальний Футбол
Опубликовал: Михаил Черныш
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