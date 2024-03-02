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Лунин научил известного испанского повара готовить главное украинское блюдо. ВИДЕО

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Андрей может и борщ приготовить

Лунин научил известного испанского повара готовить главное украинское блюдо. ВИДЕО

instagram.com/lunin_andrey

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский кипер "Реала" Андрей Лунин побывал в гостях у известного испанского кулинарного блогера Элиаса Досунму и научил его готовить главное украинское национальное блюдо.

Естественно, речь идет о борще.

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О том, что из этого вышло, смотрите в данном видео.

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