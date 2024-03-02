Лунин научил известного испанского повара готовить главное украинское блюдо. ВИДЕО
Андрей может и борщ приготовить
instagram.com/lunin_andrey
Украинский кипер "
Естественно, речь идет о борще.
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О том, что из этого вышло, смотрите в данном видео.
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