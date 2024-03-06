Красотка дня. Яркая возлюбленная португальской звезды Манчестер Сити. ФОТО

Уже сегодня вечером "Манчестер Сити" постарается сделать последний шаг к четвертьфиналу Лиги чемпионов, добив "Копенгаген" (3:1 в Дании).

К результату первого матча свою ногу приложил и Бернарду Силва, который забил второй гол своей команды.

Больше всех успеху футболиста радовалась его вторая половинка Инес.

Минувшим летом у пары произошло два важных события: свадьба и вскоре рождение первенца.

Это точно добавило сил и мотивации португальцу, который проводит отличный сезон и готов снова побороться за победу в Лиге чемпионов.

А рядом всегда будет красотка-жена.