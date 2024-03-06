Красотка дня. Яркая возлюбленная португальской звезды Манчестер Сити. ФОТО
Сегодня Манчестер ждет матч Лиги чемпионов
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Уже сегодня вечером "Манчестер Сити" постарается сделать последний шаг к четвертьфиналу Лиги чемпионов, добив "Копенгаген" (3:1 в Дании).
К результату первого матча свою ногу приложил и Бернарду Силва, который забил второй гол своей команды.
Больше всех успеху футболиста радовалась его вторая половинка Инес.
Минувшим летом у пары произошло два важных события: свадьба и вскоре рождение первенца.
Это точно добавило сил и мотивации португальцу, который проводит отличный сезон и готов снова побороться за победу в Лиге чемпионов.
А рядом всегда будет красотка-жена.
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Скачков Леонід (Рівне)
06.03.2024 в 17:31
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