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Красотка дня. Яркая возлюбленная португальской звезды Манчестер Сити. ФОТО

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Сегодня Манчестер ждет матч Лиги чемпионов

Красотка дня. Яркая возлюбленная португальской звезды Манчестер Сити. ФОТО

instagram.com/inesdegenertomaz

UA-Футбол
Новина українською

Уже сегодня вечером "Манчестер Сити" постарается сделать последний шаг к четвертьфиналу Лиги чемпионов, добив "Копенгаген" (3:1 в Дании).

К результату первого матча свою ногу приложил и Бернарду Силва, который забил второй гол своей команды.

Больше всех успеху футболиста радовалась его вторая половинка Инес.

Минувшим летом у пары произошло два важных события: свадьба и вскоре рождение первенца.

Это точно добавило сил и мотивации португальцу, который проводит отличный сезон и готов снова побороться за победу в Лиге чемпионов.

А рядом всегда будет красотка-жена.

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Лига чемпионов Манчестер Сити Бернарду Силва вТренде
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Комментарии
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Скачков Леонід (Рівне)
06.03.2024 в 17:31
Не напомпована і не розмальвана,як морозючка.Природна,гарна дівчина.
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1
0
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Комментарии 2
Скачков Леонід (Рівне)
06.03.2024 в 17:31
Не напомпована і не розмальвана,як морозючка.Природна,гарна дівчина.
Ответить
1
0
alex.belogubko (одесса)
06.03.2024 в 16:34
да хорошая
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1
0

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