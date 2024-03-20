От Мальдив до вертолетов: как футболисты сборной Украины делали предложения своим половинкам

Наши сборники не один раз доказывали свое мужество на полях различных стадионов, доказывая, что именно они должны победить. Но нам стало интересно, какие же они романтики и любящие мужчины. Об этом - далее в нашем исследовании.

Александр Зинченко и Влада Седан

Как утверждает украинское издание YeSport, игрок лондонского "Арсенала" и сборной Украины отгулял пышную свадьбу еще в 2020-м году. Сейчас пара воспитывает двух дочерей - Еву и Лею.

После победы "сине-желтых" над Португалией в 2019-м году, Александр поцеловал Владу прямо в прямом эфире, и предложил ей пожениться. Позже молодожены поделились трогательными фотографиями в Instagram с НСК "Олимпийский". Они были одеты в футболки нашей сборной. Александр стоял на одном колене, Влада нежно целовала любимого, а на заднем фоне можно увидеть большое количество цветов.

На самом же деле, предложение состоялось после той самой игры, ночью. Он достал кольцо из сумки, где лежали его грязные бутсы с частицами газона. Сам футболист признается, что его предложение было худшим в мире. За него ему настолько стыдно, что будет жалеть об этом всю свою жизнь.

Илья Забарный и Ангелина

Центральный защитник английского клуба "Борнмут" сделал предложение своей возлюбленной в сентябре 2022-го года, свадьба состоялась 5-го июня 2023-го года.

Забарный оказался замечательным романтиком.

Для предложения он выбрал столицу Украины - Киев. Теплый весенний вечер, большая терраса с прекрасным видом, живая музыка и большие букеты благоухающих роз... В такой замечательной атмосфере, которую создал спортсмен, он услышал от любимой девушки заветное "Да!"

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Напомним, что влюбленные познакомились еще в школе. В серьезных отношениях они находились с 2018-го года. Сейчас переехали из родного Киева, поскольку Илья подписал контракт с иностранным клубом.

Ефим Конопля и Анастасия

24-летний защитник донецкого "Шахтера" и сборной Украины в этом вопросе превзошел всех. Ведь он сделал предложение выйти за него замуж Анастасии в романтическом Париже. Девушка очень любила атмосферу этого города, где уже бывала неоднократно, поэтому спортсмен просчитал все до мелочей.

Анастасия в белом платье, Ефим в праздничной рубашке, на заднем фоне Эйфелева башня и белая арка - такое ощущение, будто влюбленные уже идут под свадебный венец и вот-вот начнется праздничная церемония. Романтика и любовь будто просто витает в воздухе...

Идеальная локация, волшебная атмосфера - у избранницы Конопли просто не было шансов отказаться, поэтому она сказала долгожданное "Да!" Молодая пара официально закрепила свои отношения в марте 2022-го, а уже в декабре этого же года Анастасия подарила футболисту маленькую принцессу. Сейчас они воспитывают дочь, которую назвали Анна-Аврора.

Валерий Бондарь и Дарья Савина

Украинский футболист Валерий Бондарь сделал предложение своей возлюбленной в феврале 2021-го года, а уже в июне молодожены отгуляли громкую свадьбу. Игрок сборной Украины устроил незабываемый день своей будущей жене: пара побывала в ресторане, погуляла по Киеву и совершила полет на вертолете.

У памятного знака в честь основания Киева молодой футболист стал на одно колено перед Дашей и предложил девушке выйти за него замуж. Романтическую атмосферу дополнили живая музыка и большая огненная надпись: "Выходи за меня!".

Настоящая любовь все-таки существует, а эта замечательная молодая семья - хороший этому пример.

Виктор Цыганков и Романа

Романтический ужин на берегу Индийского океана, большой букет красных роз и бутылка красного вина: так начался новый этап в жизни звезды испанского клуба "Жирона".

Виктор сделал предложение руки и сердца своей избраннице на самом романтическом острове в мире - Мальдивах. Счастливые лица на фото, которыми поделился Цыганков в Инстаграм, свидетельствовали о том, что игрок сборной все-таки получил положительный ответ.

До этого пара встречалась с 2019-го года, сначала футболист не афишировал отношения. Виктор и Романа родом из Винницкой области.

Свадьба состоялась в Киеве в июне 2022-го года. А уже в марте 2023-го супруги стали родителями мальчика.

Поэтому, как оказалось, наши игроки самые романтичные среди всех. Ведь они хорошо знают, как шокировать своих вторых половинок. Ждем предложения уже от других игроков родной сборной Украины.