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От Мальдив до вертолетов: как футболисты сборной Украины делали предложения своим половинкам

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Самые красивые признания в любви

От Мальдив до вертолетов: как футболисты сборной Украины делали предложения своим половинкам

фото з відкритих джерел

Анна Москаль Автор UA-Футбол
Новина українською

Наши сборники не один раз доказывали свое мужество на полях различных стадионов, доказывая, что именно они должны победить. Но нам стало интересно, какие же они романтики и любящие мужчины. Об этом - далее в нашем исследовании.

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Александр Зинченко и Влада Седан

Как утверждает украинское издание YeSport, игрок лондонского "Арсенала" и сборной Украины отгулял пышную свадьбу еще в 2020-м году. Сейчас пара воспитывает двух дочерей - Еву и Лею.

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После победы "сине-желтых" над Португалией в 2019-м году, Александр поцеловал Владу прямо в прямом эфире, и предложил ей пожениться. Позже молодожены поделились трогательными фотографиями в Instagram с НСК "Олимпийский". Они были одеты в футболки нашей сборной. Александр стоял на одном колене, Влада нежно целовала любимого, а на заднем фоне можно увидеть большое количество цветов.

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На самом же деле, предложение состоялось после той самой игры, ночью. Он достал кольцо из сумки, где лежали его грязные бутсы с частицами газона. Сам футболист признается, что его предложение было худшим в мире. За него ему настолько стыдно, что будет жалеть об этом всю свою жизнь.

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Илья Забарный и Ангелина

Центральный защитник английского клуба "Борнмут" сделал предложение своей возлюбленной в сентябре 2022-го года, свадьба состоялась 5-го июня 2023-го года.

Забарный оказался замечательным романтиком.

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Для предложения он выбрал столицу Украины - Киев. Теплый весенний вечер, большая терраса с прекрасным видом, живая музыка и большие букеты благоухающих роз... В такой замечательной атмосфере, которую создал спортсмен, он услышал от любимой девушки заветное "Да!"

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Напомним, что влюбленные познакомились еще в школе. В серьезных отношениях они находились с 2018-го года. Сейчас переехали из родного Киева, поскольку Илья подписал контракт с иностранным клубом.

Ефим Конопля и Анастасия

24-летний защитник донецкого "Шахтера" и сборной Украины в этом вопросе превзошел всех. Ведь он сделал предложение выйти за него замуж Анастасии в романтическом Париже. Девушка очень любила атмосферу этого города, где уже бывала неоднократно, поэтому спортсмен просчитал все до мелочей.

От Мальдив до вертолетов: как футболисты сборной Украины делали предложения своим половинкам - изображение 3

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Анастасия в белом платье, Ефим в праздничной рубашке, на заднем фоне Эйфелева башня и белая арка - такое ощущение, будто влюбленные уже идут под свадебный венец и вот-вот начнется праздничная церемония. Романтика и любовь будто просто витает в воздухе...

От Мальдив до вертолетов: как футболисты сборной Украины делали предложения своим половинкам - изображение 4

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Идеальная локация, волшебная атмосфера - у избранницы Конопли просто не было шансов отказаться, поэтому она сказала долгожданное "Да!" Молодая пара официально закрепила свои отношения в марте 2022-го, а уже в декабре этого же года Анастасия подарила футболисту маленькую принцессу. Сейчас они воспитывают дочь, которую назвали Анна-Аврора.

Валерий Бондарь и Дарья Савина

Украинский футболист Валерий Бондарь сделал предложение своей возлюбленной в феврале 2021-го года, а уже в июне молодожены отгуляли громкую свадьбу. Игрок сборной Украины устроил незабываемый день своей будущей жене: пара побывала в ресторане, погуляла по Киеву и совершила полет на вертолете.

От Мальдив до вертолетов: как футболисты сборной Украины делали предложения своим половинкам - изображение 5

У памятного знака в честь основания Киева молодой футболист стал на одно колено перед Дашей и предложил девушке выйти за него замуж. Романтическую атмосферу дополнили живая музыка и большая огненная надпись: "Выходи за меня!".

Настоящая любовь все-таки существует, а эта замечательная молодая семья - хороший этому пример.

Виктор Цыганков и Романа

Романтический ужин на берегу Индийского океана, большой букет красных роз и бутылка красного вина: так начался новый этап в жизни звезды испанского клуба "Жирона".

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Виктор сделал предложение руки и сердца своей избраннице на самом романтическом острове в мире - Мальдивах. Счастливые лица на фото, которыми поделился Цыганков в Инстаграм, свидетельствовали о том, что игрок сборной все-таки получил положительный ответ.

От Мальдив до вертолетов: как футболисты сборной Украины делали предложения своим половинкам - изображение 6

До этого пара встречалась с 2019-го года, сначала футболист не афишировал отношения. Виктор и Романа родом из Винницкой области.

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Свадьба состоялась в Киеве в июне 2022-го года. А уже в марте 2023-го супруги стали родителями мальчика.

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Поэтому, как оказалось, наши игроки самые романтичные среди всех. Ведь они хорошо знают, как шокировать своих вторых половинок. Ждем предложения уже от других игроков родной сборной Украины.

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