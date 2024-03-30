Уже второй за сезон. Сексуальная звезда реалити-шоу собирает коллекцию из футболистов АПЛ. ФОТО
Очень бурная личная жизнь
instagram.com/arabellachi
Арабелла Чи - звезда британского ТВ.
Модель стала известна благодаря участию в популярном реалити-шоу "Остров Любви", где молодые люди устраивають свою личную жизнь перед камерами.
Однако, с футболом красотку также многое связывает.
Осенью минувшего года СМИ облетела новость о романе Арабеллы с лидером "Манчестер Сити" Рубеном Диашем.
Впрочем, долго этот союз не продержался - в январе стало известно о разрыве.
Девушка была убита горем и приняла решение вернуться на "Остров Любви", где сразу же встретила профессионального реслера Адама Макстеда.
Пара стало любимцами зрителей, но красотку продолжал манить футбол.
На днях Арабелла была замечена в компании бразильской звезды "Шеффилд Юнайдед" Винисиусом Соузой.
24-летний Соуза перебрался в Англию из Бельгии минувшим летом и провел 27 матчей в АПЛ.
Теперь его противостояние с Диашем будет особенно интригующим.
Популярное сейчас
- Восходящая звезда Реал Мадрида приняла решения покинуть команду
- Матч Польша – Украина состоится в Варшаве
- Оболонь - Шахтер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Красотка дня. Очаровательная девушка молодой звезды сборной Исландии. ФОТО
- Второй после Роналду: как Месси может заработать миллиард долларов, ничего не делая
- Красотка дня. Яркая возлюбленная молодой звезды сборной Боснии. ФОТО