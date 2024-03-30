Уже второй за сезон. Сексуальная звезда реалити-шоу собирает коллекцию из футболистов АПЛ. ФОТО

Арабелла Чи - звезда британского ТВ.

Модель стала известна благодаря участию в популярном реалити-шоу "Остров Любви", где молодые люди устраивають свою личную жизнь перед камерами.

Однако, с футболом красотку также многое связывает.

Осенью минувшего года СМИ облетела новость о романе Арабеллы с лидером "Манчестер Сити" Рубеном Диашем.

Впрочем, долго этот союз не продержался - в январе стало известно о разрыве.

Девушка была убита горем и приняла решение вернуться на "Остров Любви", где сразу же встретила профессионального реслера Адама Макстеда.

Пара стало любимцами зрителей, но красотку продолжал манить футбол.

На днях Арабелла была замечена в компании бразильской звезды "Шеффилд Юнайдед" Винисиусом Соузой.

24-летний Соуза перебрался в Англию из Бельгии минувшим летом и провел 27 матчей в АПЛ.

Теперь его противостояние с Диашем будет особенно интригующим.