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My love. Как Анастасия Лунина болела за мужа на Сантьяго Бернабеу. ФОТО

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Реал в недавнем матче обыграл Атлетик

My love. Как Анастасия Лунина болела за мужа на Сантьяго Бернабеу. ФОТО

instagram.com/a.nastasica

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Мадридский "Реал" в матче 30-го тура Ла Лиги на "Сантьяго Бернабеу" обыграл "Атлетик" Бильбао (2:0).

Украинский голкипер Андрей Лунин провел уверенный матч, совершив три сейва и оставил свои ворота на замке.

Присутствовала на матче и жена Андрея Анастасия, которая пришла на стадион во вратарской футболке "Реала" с 13-м номером. На спине вместо фамилии была нанесена надпись My love.

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Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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