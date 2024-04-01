My love. Как Анастасия Лунина болела за мужа на Сантьяго Бернабеу. ФОТО

Мадридский " Реал " в матче 30-го тура Ла Лиги на "Сантьяго Бернабеу" обыграл "Атлетик" Бильбао (2:0).

Украинский голкипер Андрей Лунин провел уверенный матч, совершив три сейва и оставил свои ворота на замке.

Присутствовала на матче и жена Андрея Анастасия, которая пришла на стадион во вратарской футболке "Реала" с 13-м номером. На спине вместо фамилии была нанесена надпись My love.