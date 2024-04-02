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Роскошная жена и теннис. Давид Де Хеа наслаждается жизнью без футбола. ВИДЕО

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Испанец не скучает без работы

Роскошная жена и теннис. Давид Де Хеа наслаждается жизнью без футбола. ВИДЕО

instagram.com/d_degeaofficial

UA-Футбол
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Давид Де Хеа уже почти год находится без команды после расставания с "Манчестер Юнайтед".

Впрочем, футболист не сильно страдает без работы.

Испанец опубликовал ряд фото в своих соцсетях, похваставшись отдыхом на Багамах.

Спортсмен проводит время с женой и дочерью, а также играет в теннис.

Нужно признать, последнее у него выходит неплохо.

Возможно, настало время сменить вид спорта?

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