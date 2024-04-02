Роскошная жена и теннис. Давид Де Хеа наслаждается жизнью без футбола. ВИДЕО
Испанец не скучает без работы
instagram.com/d_degeaofficial
Давид Де Хеа уже почти год находится без команды после расставания с "Манчестер Юнайтед".
Впрочем, футболист не сильно страдает без работы.
Испанец опубликовал ряд фото в своих соцсетях, похваставшись отдыхом на Багамах.
Спортсмен проводит время с женой и дочерью, а также играет в теннис.
Нужно признать, последнее у него выходит неплохо.
Возможно, настало время сменить вид спорта?
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