Роскошная телеведущая умоляет вратаря Ньюкасла покинуть Англию ради семьи. ФОТО
Карьера все равно летит под откос
instagram.com/dilettaleotta
Лорис Кариус широко известен в футбольных кругах своей игрой в киевском финале Лиги чемпионов.
Сейчас же немец прочно сидит на лавке запасних "Ньюкасла" и больше известен своей личной жизнью.
Летом известная итальянская телеведущая Дилетта Леотта родила от футболиста ребенка и сейчас пара готовится к свадьбе.
Тем не менее, карьера футболиста может стать проблемой.
"Я живу в Милане, поэтому, скажем так, близость к Милану была бы для нас идеальной. Я всегда ему говорю: игроки, которые приходят в Серию А, потом влюбляются в Италию и часто остаются там навсегда. Я думаю, что это может случиться и с ним.
Он может присоединиться к Монце или к любой другой команде Италии. Я была бы счастлива, если бы он переехал в Италию, чтобы играть рядом со своей семьей", - сказала Леотта в интервью Tuttosport.
В любом случае, много Лорис не потеряет - перспективы в "Ньюкасле" у него минимальны.
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