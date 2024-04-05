  1. UA-Футбол ⚽
  2. Lifestyle
В тренде

Настоящий Терминатор. Месут Озил шокирует фанатов превращением в гору мышц. ВИДЕО

Новости
Обновлено

Немца не узнать

Настоящий Терминатор. Месут Озил шокирует фанатов превращением в гору мышц. ВИДЕО

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Месут Озил уже почти год официально на футбольной пенсии.

Фанаты по всему миру еще помнят этого утонченного плеймейкера з елегантной манерой игры.

Собственно, именно недостаток физической мощи всегда был в числе первых минусов немца.

Этот недостаток Месут взялся устранять уже после завершения карьеры.

Да так взялся, что те же фанаты теперь не узнают в этой горе мышц того щуплого полузащитника.

Озил теперь как те герои из фильмов, которых все обижали в школе и которые потом стали суперсильными.

Кажется, всем, кто когда-нибудь бил по ногам Месута, стоит приготовиться - он готов возвращать долги.

По теме
yellow-arrow
Красотка дня. Сексуальная девушка конкурента Зинченко восхищает фанатов мастерским исполнением тверка. ВИДЕО
yellow-arrow
Роскошная телеведущая умоляет вратаря Ньюкасла покинуть Англию ради семьи. ФОТО
yellow-arrow
Жены и девушки футболистов сборной Англии планируют нанять охрану на время чемпионата Европы. ФОТО
Месут Озил вТренде
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости