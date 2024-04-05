Настоящий Терминатор. Месут Озил шокирует фанатов превращением в гору мышц. ВИДЕО

Месут Озил уже почти год официально на футбольной пенсии.

Фанаты по всему миру еще помнят этого утонченного плеймейкера з елегантной манерой игры.

Собственно, именно недостаток физической мощи всегда был в числе первых минусов немца.

Этот недостаток Месут взялся устранять уже после завершения карьеры.

Да так взялся, что те же фанаты теперь не узнают в этой горе мышц того щуплого полузащитника.

Озил теперь как те герои из фильмов, которых все обижали в школе и которые потом стали суперсильными.

Кажется, всем, кто когда-нибудь бил по ногам Месута, стоит приготовиться - он готов возвращать долги.