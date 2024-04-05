Настоящий Терминатор. Месут Озил шокирует фанатов превращением в гору мышц. ВИДЕО
Немца не узнать
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Месут Озил уже почти год официально на футбольной пенсии.
Фанаты по всему миру еще помнят этого утонченного плеймейкера з елегантной манерой игры.
Собственно, именно недостаток физической мощи всегда был в числе первых минусов немца.
Этот недостаток Месут взялся устранять уже после завершения карьеры.
Да так взялся, что те же фанаты теперь не узнают в этой горе мышц того щуплого полузащитника.
Озил теперь как те герои из фильмов, которых все обижали в школе и которые потом стали суперсильными.
wtf Ozil pic.twitter.com/LX2Wp8bg3G— Fut Sheriff (@FutSheriff) April 4, 2024
Кажется, всем, кто когда-нибудь бил по ногам Месута, стоит приготовиться - он готов возвращать долги.
Популярное сейчас
- Ворскла в финале Кубка, Динамо – на третьем месте УПЛ, а Коул Палмер устроил шоу на Стэмфорде. Главные новости за 4 апреля
- Известны оценки Мудрика от стат. порталов за 70 минут матча против МЮ
- АПЛ. Челси – Манчестер Юнайтед 4:3. Что это было?
- Роскошная жена и теннис. Давид Де Хеа наслаждается жизнью без футбола. ВИДЕО
- My love. Как Анастасия Лунина болела за мужа на Сантьяго Бернабеу. ФОТО
- Уже второй за сезон. Сексуальная звезда реалити-шоу собирает коллекцию из футболистов АПЛ. ФОТО