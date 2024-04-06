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"Просто я не очень понимаю украинский язык". Минуты славы и падения Артема Милевского

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Самый скандальный футболист в истории украинского футбола?

"Просто я не очень понимаю украинский язык". Минуты славы и падения Артема Милевского

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

Анна Москаль Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывший украинский футболист известен всем украинцам не только большим количеством трансферов в разные футбольные клубы Украины и Европы, но и благодаря скандалам, в которые футболист неоднократно попадал. Как живет Артем Милевский сейчас? И чем занимается? Далее – в нашем исследовании.

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Содержание

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Начало его карьера

Артём Милевский родился в Минске 12 января 1985-го года. Учился в классе с углубленным изучением английского языка в местной школе № 201. Одноклассники вспоминают, что особыми знаниями Артем не отличался, однако в занятиях спортом всегда был лучшим. Часто прогуливал уроки, оставаясь дома или играя где-нибудь в футбол. Школьные друзья Милевского не разделяли его увлечение спортом, а некоторые даже отказывали серьезно заниматься футболом, мол, этим на жизнь не заработаешь. В возрасте семи лет начал посещать ДЮСШ "Смена". Первым тренером молодого человека стал Николай Волков.

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По словам Николая Николаевича, он заметил Милевского во время занятия по физической культуре в школе Артема. Внимание тренера привлек высокий, немного неловкий парень, который, однако, довольно удачно двигался и выбирал позицию во время игры в баскетбол. Основным игроком детской команды Милевский стал не сразу — мешали незначительные проблемы с координацией, вызванные высоким ростом юного футболиста. Среди сверстников у ДЮСШ Артем отличался не только физическими данными, но и характером. На поле и быту был настоящим лидером.

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"Просто я не очень понимаю украинский язык". Минуты славы и падения Артема Милевского - изображение 2

Иногда мог даже физически повлиять на тех, кто валял дурака на тренировках. Неудивительно, что своей игрой он привлек скаутов многих сильнейших футбольных академий. В детско-юношеской футбольной лиге Украины Артем Милевский дебютировал 22 октября 2000-го года, выйдя на поле в составе ФК "Обухов", сформированном именно из игроков академической группы Яковенко.

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И в первой же игре поразили ворота соперников. В общей сложности на этом уровне Артем провел восемь матчей, проказав просто фантастическую результативность — 11 раз вынуждены были капитулировать голкиперы команд-соперниц после его точных ударов.

Рекордсмен по трансферам в футбольные клубы

В возрасте 36-ти лет Артем закончил карьеру профессионального футболиста.

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"Просто я не очень понимаю украинский язык". Минуты славы и падения Артема Милевского - изображение 3

Самым знаменитым для него клубом стал "Динамо" (Киев), где он за 10 лет сыграл 178 матчей, забил 57 голов, дважды был признан лучшим игроком Украины в 2008 и 2009 годах, стал 4-кратным чемпионом Украины с "Динамо" (Киев) и 2-кратным обладателем Кубка и Суперкубка Украины ( тоже с "Динамо" ( Киев).

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После этого на протяжении восьми лет он играл в чемпионатах Хорватии, Беларуси, Венгрии и России. Последний гол в профессиональной карьере Милевский забил в составе "Динамо" Брест – в ноябре 2020-го года.

Личная жизнь

Достаточно активно в печати обсуждался роман футболиста с ведущей телеканала М1 Валерией Крук, более известной как Cool’баба.

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"Просто я не очень понимаю украинский язык". Минуты славы и падения Артема Милевского - изображение 4

Они неоднократно появлялись вместе в ночных клубах, на светских вечеринках и разных курортах. Появилась даже информация о помолвке футболиста и ведущей. Однако в марте 2012-го года на вечеринке, посвященной Ukrainian Fashion Week, Милевского заметили с новой девушкой, личность которой не была установлена.

Скандалы

Артём Милевский известен на всю Украину своими скандалами. Первым громким скандалом стало то, что в июне 2009-го года в интервью "Комсомольской правде в Украине" Милевский заявил, что перестал посещать кинозалы с тех пор, как там начали демонстрировать фильмы на украинском языке, и добавил, что не понимает, как можно смотреть серьезные киноленты на украинском языке, ведь по его мнению — это смешно.

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"Просто я не очень понимаю украинский язык". Минуты славы и падения Артема Милевского - изображение 5

Позже Артем сказал в своем оправдании, что его просто не так поняли. Цитата на языке оригинала:

"Просто я не очень понимаю украинский язык , а изобразили, что я чуть ли не хочу расколоть Украину. Что касается слов гимна, то я их знал еще в 16 лет, когда учился в академической группе Яковенко. Да что я ничего такого не имел в виду, и пусть на меня никто не обижается".

Также Милевский неоднократно становился участником дорожно-транспортных происшествий. Впервые в сводках ГАИ фамилия футболиста прошла 14-го ноября 2006-го года, когда он попал в аварию на улице Киквидзе на своем новеньком внедорожнике BMW X5. 26 марта 2010-го на улице Богдана Хмельницкого в Киеве его машину сзади ударила женщина на Mitsubishi Lancer. А спустя пять месяцев Артем не смог разминуться с BMW в районе Бессарабской площади.

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"Просто я не очень понимаю украинский язык". Минуты славы и падения Артема Милевского - изображение 6

По словам самого футболиста, в это время за рулем авто был не он.

Позже, в своей статье "Ярмарка тщеславия" журналист Николай Васильков обвинил Алиева и Милевского в том, что во время вылета на один из матчей сборной они в грубой и нецензурной форме требовали от одного из пассажиров освободить место, которое он, по их мнению, не имел право занимать. Кроме этого Васильков поставил под вопрос моральные качества игроков, назвав их "полуфутболистами-полуалкоголиками". Статья вызвала широкий резонанс в футбольных и околофутбольных кругах. Милевский даже захотел передать журналисту "несколько ласковых слов", а Евгений Селезнев выступил в защиту партнеров по сборной.

Даже во время полномасштабного вторжения России на территорию Украины Артем не смог взять себя в руки, ведь, как сообщали очевидцы, он в состоянии алкогольного опьянения в одном из волонтерских центров в Киеве требовал бесплатную еду для себя и своих друзей.

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"Просто я не очень понимаю украинский язык". Минуты славы и падения Артема Милевского - изображение 7

Об этом сообщила модель и певица Даша Астафьева, помогающая воинам ВСУ, работая на военной кухне как волонтер.

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Как можно увидеть, Артем ведет очень безумный образ жизни. Надеемся, что экс-футболист перестанет попадать в скандлы и выберет более спокойную жизнь.

Все фото - c Instagram

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