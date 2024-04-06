"Просто я не очень понимаю украинский язык". Минуты славы и падения Артема Милевского

Бывший украинский футболист известен всем украинцам не только большим количеством трансферов в разные футбольные клубы Украины и Европы, но и благодаря скандалам, в которые футболист неоднократно попадал. Как живет Артем Милевский сейчас? И чем занимается? Далее – в нашем исследовании.

Начало его карьера

Артём Милевский родился в Минске 12 января 1985-го года. Учился в классе с углубленным изучением английского языка в местной школе № 201. Одноклассники вспоминают, что особыми знаниями Артем не отличался, однако в занятиях спортом всегда был лучшим. Часто прогуливал уроки, оставаясь дома или играя где-нибудь в футбол. Школьные друзья Милевского не разделяли его увлечение спортом, а некоторые даже отказывали серьезно заниматься футболом, мол, этим на жизнь не заработаешь. В возрасте семи лет начал посещать ДЮСШ "Смена". Первым тренером молодого человека стал Николай Волков.

По словам Николая Николаевича, он заметил Милевского во время занятия по физической культуре в школе Артема. Внимание тренера привлек высокий, немного неловкий парень, который, однако, довольно удачно двигался и выбирал позицию во время игры в баскетбол. Основным игроком детской команды Милевский стал не сразу — мешали незначительные проблемы с координацией, вызванные высоким ростом юного футболиста. Среди сверстников у ДЮСШ Артем отличался не только физическими данными, но и характером. На поле и быту был настоящим лидером.

Иногда мог даже физически повлиять на тех, кто валял дурака на тренировках. Неудивительно, что своей игрой он привлек скаутов многих сильнейших футбольных академий. В детско-юношеской футбольной лиге Украины Артем Милевский дебютировал 22 октября 2000-го года, выйдя на поле в составе ФК "Обухов", сформированном именно из игроков академической группы Яковенко.

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И в первой же игре поразили ворота соперников. В общей сложности на этом уровне Артем провел восемь матчей, проказав просто фантастическую результативность — 11 раз вынуждены были капитулировать голкиперы команд-соперниц после его точных ударов.

Рекордсмен по трансферам в футбольные клубы

В возрасте 36-ти лет Артем закончил карьеру профессионального футболиста.

Самым знаменитым для него клубом стал "Динамо" (Киев), где он за 10 лет сыграл 178 матчей, забил 57 голов, дважды был признан лучшим игроком Украины в 2008 и 2009 годах, стал 4-кратным чемпионом Украины с "Динамо" (Киев) и 2-кратным обладателем Кубка и Суперкубка Украины ( тоже с "Динамо" ( Киев).

После этого на протяжении восьми лет он играл в чемпионатах Хорватии, Беларуси, Венгрии и России. Последний гол в профессиональной карьере Милевский забил в составе "Динамо" Брест – в ноябре 2020-го года.

Личная жизнь

Достаточно активно в печати обсуждался роман футболиста с ведущей телеканала М1 Валерией Крук, более известной как Cool’баба.

Они неоднократно появлялись вместе в ночных клубах, на светских вечеринках и разных курортах. Появилась даже информация о помолвке футболиста и ведущей. Однако в марте 2012-го года на вечеринке, посвященной Ukrainian Fashion Week, Милевского заметили с новой девушкой, личность которой не была установлена.

Скандалы

Артём Милевский известен на всю Украину своими скандалами. Первым громким скандалом стало то, что в июне 2009-го года в интервью "Комсомольской правде в Украине" Милевский заявил, что перестал посещать кинозалы с тех пор, как там начали демонстрировать фильмы на украинском языке, и добавил, что не понимает, как можно смотреть серьезные киноленты на украинском языке, ведь по его мнению — это смешно.

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Позже Артем сказал в своем оправдании, что его просто не так поняли. Цитата на языке оригинала:

"Просто я не очень понимаю украинский язык , а изобразили, что я чуть ли не хочу расколоть Украину. Что касается слов гимна, то я их знал еще в 16 лет, когда учился в академической группе Яковенко. Да что я ничего такого не имел в виду, и пусть на меня никто не обижается".

Также Милевский неоднократно становился участником дорожно-транспортных происшествий. Впервые в сводках ГАИ фамилия футболиста прошла 14-го ноября 2006-го года, когда он попал в аварию на улице Киквидзе на своем новеньком внедорожнике BMW X5. 26 марта 2010-го на улице Богдана Хмельницкого в Киеве его машину сзади ударила женщина на Mitsubishi Lancer. А спустя пять месяцев Артем не смог разминуться с BMW в районе Бессарабской площади.

По словам самого футболиста, в это время за рулем авто был не он.

Позже, в своей статье "Ярмарка тщеславия" журналист Николай Васильков обвинил Алиева и Милевского в том, что во время вылета на один из матчей сборной они в грубой и нецензурной форме требовали от одного из пассажиров освободить место, которое он, по их мнению, не имел право занимать. Кроме этого Васильков поставил под вопрос моральные качества игроков, назвав их "полуфутболистами-полуалкоголиками". Статья вызвала широкий резонанс в футбольных и околофутбольных кругах. Милевский даже захотел передать журналисту "несколько ласковых слов", а Евгений Селезнев выступил в защиту партнеров по сборной.

Даже во время полномасштабного вторжения России на территорию Украины Артем не смог взять себя в руки, ведь, как сообщали очевидцы, он в состоянии алкогольного опьянения в одном из волонтерских центров в Киеве требовал бесплатную еду для себя и своих друзей.

Об этом сообщила модель и певица Даша Астафьева, помогающая воинам ВСУ, работая на военной кухне как волонтер.

Как можно увидеть, Артем ведет очень безумный образ жизни. Надеемся, что экс-футболист перестанет попадать в скандлы и выберет более спокойную жизнь.

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