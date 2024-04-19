Футболист Динамо открыл премиум фитнес-клуб. Ира Морозюк, Милевский и Ярмоленко были на открытии. ФОТО

Многие поклонники футбола задаются вопросом - а куда же футболисты тратят деньги, которые они зарабатывают в достаточном количестве?

Как минимум Александр Андриевский решил не покупать 20 суперкаров, а заняться бизнесом.

Полузащитник "Динамо" открыл фитнес-клуб премиум класса в Печерском районе Киева.

Одно занятие с тренером в Resource обойдется желающим в 1000 гривен.

Не удивительно, что на открытии клуба собралось немало известных в футбольных кругах личностей.

Артем Милевский, Ирина Морозюк, бывшая жена Виталия Мандзюка Анна - все уже побывали на занятиях.

Что ж, если вам интересно, где можна встретить известных футболистов (или Иру Морозюк) - появилось подходящее место.