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Футболист Динамо открыл премиум фитнес-клуб. Ира Морозюк, Милевский и Ярмоленко были на открытии. ФОТО

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Футболист Динамо открыл премиум фитнес-клуб. Ира Морозюк, Милевский и Ярмоленко были на открытии. ФОТО

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Многие поклонники футбола задаются вопросом - а куда же футболисты тратят деньги, которые они зарабатывают в достаточном количестве?

Как минимум Александр Андриевский решил не покупать 20 суперкаров, а заняться бизнесом.

Полузащитник "Динамо" открыл фитнес-клуб премиум класса в Печерском районе Киева.

Футболист Динамо открыл премиум фитнес-клуб. Ира Морозюк, Милевский и Ярмоленко были на открытии. ФОТО - изображение 1

Одно занятие с тренером в Resource обойдется желающим в 1000 гривен.

Не удивительно, что на открытии клуба собралось немало известных в футбольных кругах личностей.

Футболист Динамо открыл премиум фитнес-клуб. Ира Морозюк, Милевский и Ярмоленко были на открытии. ФОТО - изображение 2

Артем Милевский, Ирина Морозюк, бывшая жена Виталия Мандзюка Анна - все уже побывали на занятиях.

Футболист Динамо открыл премиум фитнес-клуб. Ира Морозюк, Милевский и Ярмоленко были на открытии. ФОТО - изображение 3

Что ж, если вам интересно, где можна встретить известных футболистов (или Иру Морозюк) - появилось подходящее место.

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Артем Милевский Динамо (Киев) Александр Андриевский вТренде Ирина Морозюк
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