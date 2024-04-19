Футболист Динамо открыл премиум фитнес-клуб. Ира Морозюк, Милевский и Ярмоленко были на открытии. ФОТО
Для всех любителей спорта
instagram.com/timi1010
Многие поклонники футбола задаются вопросом - а куда же футболисты тратят деньги, которые они зарабатывают в достаточном количестве?
Как минимум Александр Андриевский решил не покупать 20 суперкаров, а заняться бизнесом.
Полузащитник "Динамо" открыл фитнес-клуб премиум класса в Печерском районе Киева.
Одно занятие с тренером в Resource обойдется желающим в 1000 гривен.
Не удивительно, что на открытии клуба собралось немало известных в футбольных кругах личностей.
Артем Милевский, Ирина Морозюк, бывшая жена Виталия Мандзюка Анна - все уже побывали на занятиях.
Что ж, если вам интересно, где можна встретить известных футболистов (или Иру Морозюк) - появилось подходящее место.
Популярное сейчас
- Хавбек Шахтера порвал крестообразные связки колена
- Таблица коэффициентов. Греция ушла в отрыв от Украины, Боруссия угрожает позициям Шахтера
- Трубин и Ливерпуль вылетают из ЛЕ, Шахтер одолевает Зарю, а Милевский возвращается в футбол. Главные новости за 18 апреля
- Игрок сборной Украины сделал предложение своей возлюбленной
- Секрет успеха. Как жена Андрея Лунина поддерживала своего мужа на трибунах в матче с Ман Сити. ВИДЕО
- Бывшая жена Кака инициировала развод из-за идеальности футболиста