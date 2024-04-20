  1. UA-Футбол ⚽
  2. Lifestyle
В тренде

Растит наследника. Андрей Лунин учит своего сына играть в футбол. ВИДЕО

Новости

Готовит себе преемника

Растит наследника. Андрей Лунин учит своего сына играть в футбол. ВИДЕО

instagram.com/lunin_andrey

UA-Футбол
Новина українською

Андрей Лунин буквально проснулся знаменитым после серии пенальти в матче с "Манчестер Сити".

За несколько дней на инстаграм украинского вратаря подписалось более миллиона человек.

Вчера новые и старые подписчики футболиста могли увидеть крайне милую картину.

Игрок опубликовал видео того, как играет в футбол со своим сыном.

Похоже, в семействе может быть династия футболистов.

По теме
yellow-arrow
Много сердец и секси-фотосессия. Как эффектная жена украинского футболиста отпраздновала свой день рождения. ФОТО
yellow-arrow
Футболист Динамо открыл премиум фитнес-клуб. Ира Морозюк, Милевский и Ярмоленко были на открытии. ФОТО
yellow-arrow
Секрет успеха. Как жена Андрея Лунина поддерживала своего мужа на трибунах в матче с Ман Сити. ВИДЕО
Реал (Мадрид) Андрей Лунин вТренде
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости