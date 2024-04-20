Растит наследника. Андрей Лунин учит своего сына играть в футбол. ВИДЕО
Готовит себе преемника
instagram.com/lunin_andrey
Андрей Лунин буквально проснулся знаменитым после серии пенальти в матче с "Манчестер Сити".
За несколько дней на инстаграм украинского вратаря подписалось более миллиона человек.
Вчера новые и старые подписчики футболиста могли увидеть крайне милую картину.
Игрок опубликовал видео того, как играет в футбол со своим сыном.
Похоже, в семействе может быть династия футболистов.
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