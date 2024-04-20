Растит наследника. Андрей Лунин учит своего сына играть в футбол. ВИДЕО

Андрей Лунин буквально проснулся знаменитым после серии пенальти в матче с "Манчестер Сити".

За несколько дней на инстаграм украинского вратаря подписалось более миллиона человек.

Вчера новые и старые подписчики футболиста могли увидеть крайне милую картину.

Игрок опубликовал видео того, как играет в футбол со своим сыном.

Похоже, в семействе может быть династия футболистов.