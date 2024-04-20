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Много сердец и секси-фотосессия. Как эффектная жена украинского футболиста отпраздновала свой день рождения. ФОТО

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Как всегда с размахом

Много сердец и секси-фотосессия. Как эффектная жена украинского футболиста отпраздновала свой день рождения. ФОТО

instagram.com/savinadasha

UA-Футбол
Новина українською

18 апреля Даша Савина (теперь - Бондарь) отпраздновала свой 23-й день рождения.

Красотка-телеведущая отметила эту дату с размахом.

Сначала девушка поделилась яркой фотосессией с праздничным тортом.

А вчера Даша поблагодарила всех, кто поздравил ее с праздником и поделилась новыми фото - теперь в кучей сердец и в ярко-красном платье.

Нужно признать, в любом наряде красотка выглядит потрясающе.

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Комментарии
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oda1979 (Запорожье)
20.04.2024 в 15:36
Эскортница?
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Комментарии 1
oda1979 (Запорожье)
20.04.2024 в 15:36
Эскортница?
Ответить
1
0

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