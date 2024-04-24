Лидер Манчестер Сити устроил роскошный праздник по случаю пополнения в семействе. ФОТО
Гостей баловали шоколадным фонтаном
https://www.instagram.com/p/Ct67OTAsZL4/
Фил Фоден проводит прекрасный сезон, уверенно выходя на главные роли в "Манчестер Сити".
Все отлично у футболиста и в личной жизни.
23-летний Фил и его девушка Ребекка ждут уже третьего ребенка.
По такому случаю пара устроила праздник в одном из помещений клубной базы.
На вечеринке "Baby Foden" гостей встречала гора шариков и фонтан голубого шоколада.
Конечно же, на празднике присутствовали дети пары - уже юная звезда Ронни и его сестра Тру.
Цветовое оформление, кажется, намекает на пол будущего ребенка.
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трамвай за трамваєм (найкращий)
24.04.2024 в 14:55
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