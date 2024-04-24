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Лидер Манчестер Сити устроил роскошный праздник по случаю пополнения в семействе. ФОТО

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Гостей баловали шоколадным фонтаном

Лидер Манчестер Сити устроил роскошный праздник по случаю пополнения в семействе. ФОТО

https://www.instagram.com/p/Ct67OTAsZL4/

UA-Футбол
Новина українською

Фил Фоден проводит прекрасный сезон, уверенно выходя на главные роли в "Манчестер Сити".

Все отлично у футболиста и в личной жизни.

23-летний Фил и его девушка Ребекка ждут уже третьего ребенка.

По такому случаю пара устроила праздник в одном из помещений клубной базы.

На вечеринке "Baby Foden" гостей встречала гора шариков и фонтан голубого шоколада.

Конечно же, на празднике присутствовали дети пары - уже юная звезда Ронни и его сестра Тру.

Цветовое оформление, кажется, намекает на пол будущего ребенка.

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вТренде Фил Фоден
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Комментарии
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трамвай за трамваєм (найкращий)
24.04.2024 в 14:55
Так , дуже тяжко було перекласти з росіяського язіка .Підлога майбутньої дитини ... Але добре що вже виправили
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Комментарии 1
трамвай за трамваєм (найкращий)
24.04.2024 в 14:55
Так , дуже тяжко було перекласти з росіяського язіка .Підлога майбутньої дитини ... Але добре що вже виправили
Ответить
0
0

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