Лидер Манчестер Сити устроил роскошный праздник по случаю пополнения в семействе. ФОТО

Фил Фоден проводит прекрасный сезон, уверенно выходя на главные роли в "Манчестер Сити".

Все отлично у футболиста и в личной жизни.

23-летний Фил и его девушка Ребекка ждут уже третьего ребенка.

По такому случаю пара устроила праздник в одном из помещений клубной базы.

На вечеринке "Baby Foden" гостей встречала гора шариков и фонтан голубого шоколада.

Конечно же, на празднике присутствовали дети пары - уже юная звезда Ронни и его сестра Тру.

Цветовое оформление, кажется, намекает на пол будущего ребенка.