Легендарный Ромарио шокировал фанатов возвращением на футбольное поле в возрасте 58 лет. ВИДЕО
Не стареют душой ветераны
instagram.com/romariofaria
Ромарио - настоящая легенда бразильского и мирового футбола.
Выдающийся бомбардир повесил бутсы на гвоздь в 2009 году и ушел в политику, где долгое время был одним из семи сенаторов от Социалистической партии Бразилии в штате Рио-де-Жанейро.
Срок полномочий бразильца на своей должности истек в 2023 году и перед ним снова встал вопрос - что делать?
58-летний Ромарио подумал - и решил вернуться на футбольное поле!
Клуб "Америка" из Рио-де-Жанейро, который выступает в Лиге Кариоки и где когда-то нападающий заканчивал карьеру, вновь принял его в свои ряды.
Недавно клуб и сам футболист поделились видео с первой тренировки звезды.
Нужно признать, что для 58 лет Ромарио в отличной форме.
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