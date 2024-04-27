Снова за старое. Мауро и Ванда Икарди сняли откровенное видео в душе и рискуют получить бан в соцсетях. ВИДЕО

Союз Мауро и Ванды Икарди - один из наиболее скандальных и эпатажных в мире футбола.

Пара, которая еще вчера была на грани развода, сегодня уже не мыслит себе жизни друг без друга - и наоборот.

Сейчас у футболиста и модели как раз сезон обострения любви.

Молодые люди опубликовали откровенное видео в своих соцсетях.

В ролике Мауро и Ванда целуются в душе голими.

Инстаграм, который следит за откровенным контентом, пока не удалил публикацию - но может сделать это в любой момент.

Тем не менее, пост набрал уже более полумиллиона лайков.