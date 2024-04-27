Красотка дня. Невероятная вторая половинка одного из ключевых футболистов Днепра-1. ФОТО

Раслан Бабенко - один из наиболее опытных и стабильных футболистов "Днепра-1".

Сегодня полузащитник постарается дать бой сильным соперникав из "Динамо".

Поддерживать футболиста будеть его жена Анна.

Красотка является фэшн-блогером, рассказывая в своих соцсетях о стиле и красивой одежде.

Ну и конечно же, демонстрируя все на себе.