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Красотка дня. Невероятная вторая половинка одного из ключевых футболистов Днепра-1. ФОТО

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Сегодня у ее мужа важный матч против Динамо

Красотка дня. Невероятная вторая половинка одного из ключевых футболистов Днепра-1. ФОТО

instagram.com/hanna_babenko

UA-Футбол
Новина українською

Раслан Бабенко - один из наиболее опытных и стабильных футболистов "Днепра-1".

Сегодня полузащитник постарается дать бой сильным соперникав из "Динамо".

Поддерживать футболиста будеть его жена Анна.

Красотка является фэшн-блогером, рассказывая в своих соцсетях о стиле и красивой одежде.

Ну и конечно же, демонстрируя все на себе.

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Комментарии
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valiko51 (львів)
27.04.2024 в 12:00
Вот так надо жить, а не как вы, в нашей обосраной Украине.Фу, бл.дь!
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Комментарии 1
valiko51 (львів)
27.04.2024 в 12:00
Вот так надо жить, а не как вы, в нашей обосраной Украине.Фу, бл.дь!
Ответить
0
0

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