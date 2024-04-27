Красотка дня. Невероятная вторая половинка одного из ключевых футболистов Днепра-1. ФОТО
Сегодня у ее мужа важный матч против Динамо
instagram.com/hanna_babenko
Раслан Бабенко - один из наиболее опытных и стабильных футболистов "Днепра-1".
Сегодня полузащитник постарается дать бой сильным соперникав из "Динамо".
Поддерживать футболиста будеть его жена Анна.
Красотка является фэшн-блогером, рассказывая в своих соцсетях о стиле и красивой одежде.
Ну и конечно же, демонстрируя все на себе.
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valiko51 (львів)
27.04.2024 в 12:00
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