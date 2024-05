Бывшая звезда Бундеслиги и сборной Германии шокировала фанатов лишним весом. ФОТО

Макса Крузе вполне себе можна назвать звездой.

На счету нападающего почти сто голов в Бундеслиге (97) и еще четыре гола в 14 матчах за сборную.

Еще совсем недавно футболист выступал в элите немецкого футбола.

Тем не менее, после короткого периода в "Падерборне" во второй Бундеслиге в начале этого сезона, игрок пропал с радаров.

До недавнего момента, когда он принял участие в товарищеском турнире.

Max Kruse has appeared again! He played for a Berlin amateur club over the weekend. pic.twitter.com/mo3cqAIfqe