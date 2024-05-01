Бывшая звезда Бундеслиги и сборной Германии шокировала фанатов лишним весом. ФОТО
Еще совсем недавно играл в элите
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Макса Крузе вполне себе можна назвать звездой.
На счету нападающего почти сто голов в Бундеслиге (97) и еще четыре гола в 14 матчах за сборную.
Еще совсем недавно футболист выступал в элите немецкого футбола.
Тем не менее, после короткого периода в "Падерборне" во второй Бундеслиге в начале этого сезона, игрок пропал с радаров.
До недавнего момента, когда он принял участие в товарищеском турнире.
Max Kruse has appeared again! He played for a Berlin amateur club over the weekend. pic.twitter.com/mo3cqAIfqe— EuroFoot (@eurofootcom) April 29, 2024
Фанаты были в шоке от внешнего вида спортсмена, который, казалось, стал вдвое больше.
Многие начали беспокоиться, нет ли у Макса проблем со здоровьем, которые могли бы стать причиной лишнего веса.
Однако, похоже, уже экс-футболист в порядке - просто наслаждается жизнью без режима профессионального спортсмена.
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