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Бывшая звезда Бундеслиги и сборной Германии шокировала фанатов лишним весом. ФОТО

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Еще совсем недавно играл в элите

Бывшая звезда Бундеслиги и сборной Германии шокировала фанатов лишним весом. ФОТО

x.com

UA-Футбол
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Макса Крузе вполне себе можна назвать звездой.

На счету нападающего почти сто голов в Бундеслиге (97) и еще четыре гола в 14 матчах за сборную.

Еще совсем недавно футболист выступал в элите немецкого футбола.

Тем не менее, после короткого периода в "Падерборне" во второй Бундеслиге в начале этого сезона, игрок пропал с радаров.

До недавнего момента, когда он принял участие в товарищеском турнире.

Фанаты были в шоке от внешнего вида спортсмена, который, казалось, стал вдвое больше.

Многие начали беспокоиться, нет ли у Макса проблем со здоровьем, которые могли бы стать причиной лишнего веса.

Однако, похоже, уже экс-футболист в порядке - просто наслаждается жизнью без режима профессионального спортсмена.

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