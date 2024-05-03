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Жена футболиста Шахтера снова дразнит поклонников провокационными фото на Сейшелах. ФОТО

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Красотка взрывает соцсети

Жена футболиста Шахтера снова дразнит поклонников провокационными фото на Сейшелах. ФОТО

instagram.com/mademoiselle.anna

UA-Футбол
Новина українською

Анна Зубкова - одна из самых ярких вторых половинок украинских футболистов.

Пока ее муж Александр проводит едва ли не лучший сезон в карьере - красотка отдыхает.

Девушка отправилась на Сейшельские Острова.

Конечно же, не обошлось без целой серии ярких фото для фанатов в соцсетях.

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