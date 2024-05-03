Жена футболиста Шахтера снова дразнит поклонников провокационными фото на Сейшелах. ФОТО

Анна Зубкова - одна из самых ярких вторых половинок украинских футболистов.

Пока ее муж Александр проводит едва ли не лучший сезон в карьере - красотка отдыхает.

Девушка отправилась на Сейшельские Острова.

Конечно же, не обошлось без целой серии ярких фото для фанатов в соцсетях.