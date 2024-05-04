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Команда даже за пределами поля. Футболисты Шахтера устроили двойное свидание. ФОТО

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Команда даже за пределами поля. Футболисты Шахтера устроили двойное свидание. ФОТО

фото из соцсетей

UA-Футбол
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"Шахтер" набрал отличный ход в чемпионате и несется к очередному титулу в УПЛ.

Секрет команды - в отличной химии между футболистами.

Общение игроков не ограничивается матчами и тренировками.

К примеру, Валерий Бондарь и Дмитрий Крыськив решили устроить двойное свидание со своими вторыми половинками.

Эффектным столом с шариками в виде сердец поделилась жена Валерия Даша Бондарь.

Команда даже за пределами поля. Футболисты Шахтера устроили двойное свидание. ФОТО - изображение 1

ФОТО: instagram.com/savinadasha

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