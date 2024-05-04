Команда даже за пределами поля. Футболисты Шахтера устроили двойное свидание. ФОТО
Романтика
фото из соцсетей
"Шахтер" набрал отличный ход в чемпионате и несется к очередному титулу в УПЛ.
Секрет команды - в отличной химии между футболистами.
Общение игроков не ограничивается матчами и тренировками.
К примеру, Валерий Бондарь и Дмитрий Крыськив решили устроить двойное свидание со своими вторыми половинками.
Эффектным столом с шариками в виде сердец поделилась жена Валерия Даша Бондарь.
ФОТО: instagram.com/savinadasha
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