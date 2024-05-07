Роскошная красотка променяла легенду Дортмунда на другого футболиста, который моложе ее на 18 лет. ФОТО

Дортмундская "Боруссия" проводит отличный сезон и прокладывает путь к финалу Лиги чемпионов.

А вот для легенды клуба Романа Вайденфеллера все не так весело.

Чемпион мира, который сейчас является клубным представителем, в прошлом году прошел через процесс развода.

Сейчас же стали известны новые подробности личной жизни его уже бывшей жены Лизы.

43-летняя красотка нашла себе нового бойфренда, которым стал 25-летний Арне Майер из "Аугсбурга".

У Романа и Лизи двое детей - 8-летний Леонард и годовалая Луна.

Согласно заявлениям пары, из расставание прошло мирно.

Как видим, Лиза все-таки имеет определенную слабость к футболистам.