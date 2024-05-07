Роскошная красотка променяла легенду Дортмунда на другого футболиста, который моложе ее на 18 лет. ФОТО
Насыщенная жизнь
instagram.com/aboutlisa_
Дортмундская "Боруссия" проводит отличный сезон и прокладывает путь к финалу Лиги чемпионов.
А вот для легенды клуба Романа Вайденфеллера все не так весело.
Чемпион мира, который сейчас является клубным представителем, в прошлом году прошел через процесс развода.
Сейчас же стали известны новые подробности личной жизни его уже бывшей жены Лизы.
43-летняя красотка нашла себе нового бойфренда, которым стал 25-летний Арне Майер из "Аугсбурга".
У Романа и Лизи двое детей - 8-летний Леонард и годовалая Луна.
Согласно заявлениям пары, из расставание прошло мирно.
Как видим, Лиза все-таки имеет определенную слабость к футболистам.
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