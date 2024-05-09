Красотка дня. Очаровательная вторая половинка нападающего, который подарил Реалу финал ЛЧ. ФОТО
Вчера она праздновала больше всех
mel.canizares
Хоселу - новый герой Мадрида.
Дубль в ворота "Баварии", который принес "Реалу" путевку в финал Лиги чемпионов, возвел на вершину мира нападающего, приход которого год назад восприняли с большим скепсисом.
Больше всех вчера точно радовалась Мелани Каньисарес - жена футболиста.
Несмотря на очень знакомую фамилию, Мел не является родственницей легендарного Сантьяго Каньисареса.
Как и ее сестра-близняшка Дафна, которая замужем за другим фуболистом "сливочніх" Дани Карвахалем.
Удивительно, как игроки не путают своих вторых половинок.
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