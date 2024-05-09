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Красотка дня. Очаровательная вторая половинка нападающего, который подарил Реалу финал ЛЧ. ФОТО

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Вчера она праздновала больше всех

Красотка дня. Очаровательная вторая половинка нападающего, который подарил Реалу финал ЛЧ. ФОТО

mel.canizares

UA-Футбол
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Хоселу - новый герой Мадрида.

Дубль в ворота "Баварии", который принес "Реалу" путевку в финал Лиги чемпионов, возвел на вершину мира нападающего, приход которого год назад восприняли с большим скепсисом.

Больше всех вчера точно радовалась Мелани Каньисарес - жена футболиста.

Несмотря на очень знакомую фамилию, Мел не является родственницей легендарного Сантьяго Каньисареса.

Как и ее сестра-близняшка Дафна, которая замужем за другим фуболистом "сливочніх" Дани Карвахалем.

Удивительно, как игроки не путают своих вторых половинок.

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