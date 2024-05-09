Красотка дня. Очаровательная вторая половинка нападающего, который подарил Реалу финал ЛЧ. ФОТО

Хоселу - новый герой Мадрида.

Дубль в ворота "Баварии", который принес "Реалу" путевку в финал Лиги чемпионов, возвел на вершину мира нападающего, приход которого год назад восприняли с большим скепсисом.

Больше всех вчера точно радовалась Мелани Каньисарес - жена футболиста.

Несмотря на очень знакомую фамилию, Мел не является родственницей легендарного Сантьяго Каньисареса.

Как и ее сестра-близняшка Дафна, которая замужем за другим фуболистом "сливочніх" Дани Карвахалем.

Удивительно, как игроки не путают своих вторых половинок.