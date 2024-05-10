Не пауки и не высота. Мудрик рассказал о своем самом большом страхе. ВИДЕО
Неожиданно
Getty Images / Global Images Ukraine
Все мы чего-то боимся.
Футболисты АПЛ - не исключение.
В официальном инстаграм-аккаунте лиги вышел интресный ролик, в котором игроки делились своими самыми большими фобиями.
Среди прочих, поделился своим страхом и Михайил Мудрик.
Украинский хавбек "Челси" больше всего не любит змей.
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