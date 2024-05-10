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Не пауки и не высота. Мудрик рассказал о своем самом большом страхе. ВИДЕО

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Не пауки и не высота. Мудрик рассказал о своем самом большом страхе. ВИДЕО

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Все мы чего-то боимся.

Футболисты АПЛ - не исключение.

В официальном инстаграм-аккаунте лиги вышел интресный ролик, в котором игроки делились своими самыми большими фобиями.

Среди прочих, поделился своим страхом и Михайил Мудрик.

Украинский хавбек "Челси" больше всего не любит змей.

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Английская Премьер-лига Челси (Лондон) вТренде Михаил Мудрик
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