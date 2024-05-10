Красотка дня. Обаятельная девушка одного из героев Байера в Лиге Европы. ФОТО
Заряд позитива
instagram.com/an.machackova
Матей Коварж пока со скамейки наблюдает за игрой Лукаша Градецки в воротах "Байера" в Бундеслиге.
Потому назвать его одним из героев немецкого чуда сложно.
А вот в Лиге Европы - совсем другое дело.
Тут чех, который минувшим летом перебрался из МЮ, надежно защищает ворота и готовится к финалу еврокубка.
А ми познакомимся с источником вдохновения футболиста, которым является его девушка Андрейка.
По теме
Оцените этот материал:
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Анчелотти ответил на вопрос о том, сыграет ли Лунин с первых минут в финале Лиги чемпионов
- И Зинченко тоже. Футболисты Арсенала, которым лучше уйти из команды летом 2024 года
- Анчелотти и Перес склоняются к тому, чтобы вместо Лунина в финале Лиги чемпионов сыграл Куртуа
- Роскошная красотка променяла легенду Дортмунда на другого футболиста, который моложе ее на 18 лет. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная вторая половинка нападающего, который подарил Реалу финал ЛЧ. ФОТО
- Жена футболиста Шахтера снова дразнит поклонников провокационными фото на Сейшелах. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
freebet
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн