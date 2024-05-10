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Красотка дня. Обаятельная девушка одного из героев Байера в Лиге Европы. ФОТО

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Красотка дня. Обаятельная девушка одного из героев Байера в Лиге Европы. ФОТО

instagram.com/an.machackova

UA-Футбол
Новина українською

Матей Коварж пока со скамейки наблюдает за игрой Лукаша Градецки в воротах "Байера" в Бундеслиге.

Потому назвать его одним из героев немецкого чуда сложно.

А вот в Лиге Европы - совсем другое дело.

Тут чех, который минувшим летом перебрался из МЮ, надежно защищает ворота и готовится к финалу еврокубка.

А ми познакомимся с источником вдохновения футболиста, которым является его девушка Андрейка.

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