Красотка дня. Обаятельная девушка одного из героев Байера в Лиге Европы. ФОТО

Матей Коварж пока со скамейки наблюдает за игрой Лукаша Градецки в воротах "Байера" в Бундеслиге.

Потому назвать его одним из героев немецкого чуда сложно.

А вот в Лиге Европы - совсем другое дело.

Тут чех, который минувшим летом перебрался из МЮ, надежно защищает ворота и готовится к финалу еврокубка.

А ми познакомимся с источником вдохновения футболиста, которым является его девушка Андрейка.