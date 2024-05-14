Асистент садовника. Жена Андрея Лунина показала, как вратарь Реала помогает ей по хозяйству. ФОТО

В семейству Андрея Лунина большой праздник - "Реал" с украинцем в воротах стал чемпионом Испании и вышел в финал Лиги чемпионов.

Но эффектные сейвы в воротах - это только одна сторона футболиста, которую видят зрители.

Есть и другая, которую видит супруга Андрея.

Именно Анастасия опубликовала фото семейной рутины Луниных.

Андрей сменил футбольный мяч на лейку и усиленно помогает жене в саду.

"Ассистент садовника", - подписала фото красотка.