Звездный полузащитник Тоттенхэма закрутил роман со сногсшибательной моделью. ФОТО

"Тоттенхэм" провел неоднозначный сезон с ярким стартом и последующим спадом во второй половине сезона.

А вот кто однозначно может назвать сезон удачным, так это Бреннан Джонсон.

Валлиец перебрался в Лондон летом из "Ноттингема", постепенно выборол себе место в старте, а сейчас и вовсе является лидером команды (5 голов и 9 результативных передач).

Все активно развивается и в личной жизни футболиста.

Не так давно Джонсона заметили в компании известной модели Тильде Сии Расмуссен.

ФОТО: BackGrid

Пара наслаждалась свиданием и не стеснялась папарацци.

Игроку можно только позавидовать - свой трофей (в отличие от "шпор") он уже выиграл.