Звездный полузащитник Тоттенхэма закрутил роман со сногсшибательной моделью. ФОТО
Футболист стал одним из открытий сезона
instagram.com/tildesyah
"Тоттенхэм" провел неоднозначный сезон с ярким стартом и последующим спадом во второй половине сезона.
А вот кто однозначно может назвать сезон удачным, так это Бреннан Джонсон.
Валлиец перебрался в Лондон летом из "Ноттингема", постепенно выборол себе место в старте, а сейчас и вовсе является лидером команды (5 голов и 9 результативных передач).
Все активно развивается и в личной жизни футболиста.
Не так давно Джонсона заметили в компании известной модели Тильде Сии Расмуссен.
Пара наслаждалась свиданием и не стеснялась папарацци.
Игроку можно только позавидовать - свой трофей (в отличие от "шпор") он уже выиграл.
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