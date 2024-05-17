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Звездный полузащитник Тоттенхэма закрутил роман со сногсшибательной моделью. ФОТО

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Футболист стал одним из открытий сезона

Звездный полузащитник Тоттенхэма закрутил роман со сногсшибательной моделью. ФОТО

instagram.com/tildesyah

UA-Футбол
Новина українською

"Тоттенхэм" провел неоднозначный сезон с ярким стартом и последующим спадом во второй половине сезона.

А вот кто однозначно может назвать сезон удачным, так это Бреннан Джонсон.

Валлиец перебрался в Лондон летом из "Ноттингема", постепенно выборол себе место в старте, а сейчас и вовсе является лидером команды (5 голов и 9 результативных передач).

Все активно развивается и в личной жизни футболиста.

Не так давно Джонсона заметили в компании известной модели Тильде Сии Расмуссен.

Звездный полузащитник Тоттенхэма закрутил роман со сногсшибательной моделью. ФОТО - изображение 1Звездный полузащитник Тоттенхэма закрутил роман со сногсшибательной моделью. ФОТО - изображение 2
ФОТО: BackGrid

Пара наслаждалась свиданием и не стеснялась папарацци.

Игроку можно только позавидовать - свой трофей (в отличие от "шпор") он уже выиграл.

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