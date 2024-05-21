Девушка звезды сенсационной Болоньи приревновала футболиста к журналистке и устроила забавную сцену. ВИДЕО
Тяжелые будни подруги футболиста
instagram.com/richycala
Риккардо Калафьори - одно из открытий сезона в Серии А.
Молодой защитник быстро стал лидером обороны "Болоньи", которая сенсационно вышла в Лигу чемпионов.
А буквально вчера игрок продемонстрировал и талант бомбардира, когда сделал дубль в матче с "Ювентусом".
По такому поводу у Риккардо захотели взять интервью для канала DAZN.
Но посреди разговора с журналисткой в кадре появилась девушка футболиста и демонстративно начада проявлять свои чувства.
his girlfriend marking her territory bc the presenter is attractive is destroying me— Kierre Palulu (@Alezzzzio7) May 20, 2024
pic.twitter.com/0VMRQuOMhq
Ну и правда - Риккардо заметный парень, а на итальянском телевиденье работает немало ярких красоток.
Нужно быть внимательной.
Для справки - девушка Калафьори.
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