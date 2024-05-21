  1. UA-Футбол ⚽
  2. Lifestyle
В тренде

Девушка звезды сенсационной Болоньи приревновала футболиста к журналистке и устроила забавную сцену. ВИДЕО

Новости

Тяжелые будни подруги футболиста

Девушка звезды сенсационной Болоньи приревновала футболиста к журналистке и устроила забавную сцену. ВИДЕО

instagram.com/richycala

UA-Футбол
Новина українською

Риккардо Калафьори - одно из открытий сезона в Серии А.

Молодой защитник быстро стал лидером обороны "Болоньи", которая сенсационно вышла в Лигу чемпионов.

А буквально вчера игрок продемонстрировал и талант бомбардира, когда сделал дубль в матче с "Ювентусом".

По такому поводу у Риккардо захотели взять интервью для канала DAZN.

Но посреди разговора с журналисткой в кадре появилась девушка футболиста и демонстративно начада проявлять свои чувства.

Ну и правда - Риккардо заметный парень, а на итальянском телевиденье работает немало ярких красоток.

Нужно быть внимательной.

Для справки - девушка Калафьори.

По теме
yellow-arrow
Звездный полузащитник Тоттенхэма закрутил роман со сногсшибательной моделью. ФОТО
yellow-arrow
Асистент садовника. Жена Андрея Лунина показала, как вратарь Реала помогает ей по хозяйству. ФОТО
yellow-arrow
Красотка дня. Обаятельная девушка одного из героев Байера в Лиге Европы. ФОТО
Болонья Серия А вТренде Риккардо Калафиори
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости