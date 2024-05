Девушка звезды сенсационной Болоньи приревновала футболиста к журналистке и устроила забавную сцену. ВИДЕО

Риккардо Калафьори - одно из открытий сезона в Серии А.

Молодой защитник быстро стал лидером обороны "Болоньи", которая сенсационно вышла в Лигу чемпионов.

А буквально вчера игрок продемонстрировал и талант бомбардира, когда сделал дубль в матче с "Ювентусом".

По такому поводу у Риккардо захотели взять интервью для канала DAZN.

Но посреди разговора с журналисткой в кадре появилась девушка футболиста и демонстративно начада проявлять свои чувства.

his girlfriend marking her territory bc the presenter is attractive is destroying me



pic.twitter.com/0VMRQuOMhq