"Манчестер Сити" таки выиграл ожесточенную гонку за титулом чемпиона АПЛ.

Футболисты начали праздновать сразу же после завершения матча с "Вест Хэмом".

Однако, традиционными празднованиями дело не обошлось.

В понедельник утром спортсменов начали вылавливать папарацци, когда те вываливались из ночного клуба.

Man city players leaving the club at 5am, look at haaland ffs he doesn’t know what planet he’s on. pic.twitter.com/9Bm087m3vY — Jacky (@MCFC_Jacky) May 20, 2024

Большинство игроков были, скажем так, слегка в нетрезвом виде.

Особенно отличились Грилиш (Джек всегда лучший в вопросах празднований), Родри и Холанд.

Как сообщает фан-паблик "Ман Сити" все разошлись после пяти утра.

Единственное исключение - Скотт Карсон, который уехал раньше.

Drunk Haaland in party mood pic.twitter.com/QG0CULzEkg — Jacky (@MCFC_Jacky) May 20, 2024

Оно и не удивительно - ветеран не выдержал темпа своих более молодых товарищей.