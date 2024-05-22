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Отпраздновали титул. Футболистов Ман Сити заметили п'яными на выходе из ночного клуба. ФОТО

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Грилиш снова среди лучших

Отпраздновали титул. Футболистов Ман Сити заметили п'яными на выходе из ночного клуба. ФОТО

x.com/mcfc_jacky

UA-Футбол
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"Манчестер Сити" таки выиграл ожесточенную гонку за титулом чемпиона АПЛ.

Футболисты начали праздновать сразу же после завершения матча с "Вест Хэмом".

Однако, традиционными празднованиями дело не обошлось.

В понедельник утром спортсменов начали вылавливать папарацци, когда те вываливались из ночного клуба.

Большинство игроков были, скажем так, слегка в нетрезвом виде.

Особенно отличились Грилиш (Джек всегда лучший в вопросах празднований), Родри и Холанд.

Как сообщает фан-паблик "Ман Сити" все разошлись после пяти утра.

Единственное исключение - Скотт Карсон, который уехал раньше.

Оно и не удивительно - ветеран не выдержал темпа своих более молодых товарищей.

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