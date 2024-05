"Манчестер Сити" таки выиграл ожесточенную гонку за титулом чемпиона АПЛ.

Футболисты начали праздновать сразу же после завершения матча с "Вест Хэмом".

Однако, традиционными празднованиями дело не обошлось.

В понедельник утром спортсменов начали вылавливать папарацци, когда те вываливались из ночного клуба.

Man city players leaving the club at 5am, look at haaland ffs he doesn’t know what planet he’s on. pic.twitter.com/9Bm087m3vY