Эффектная красотка! Артем Милевский впервые показался вместе с девушкой. ФОТО

Артем Милевский пережил непростые времена после завершения карьеры футболиста.

Бывший футболист даже ложился на реабилитацию в клинику и сейчас активно восстанавливается.

Его дела стали лучше в личной жизни.

В своих соцсетях Артем впервые показался вместе с девушкой.

Из того, что можно узнать про красотку - ее зовут Олеся и она любит дорогие авто.

Также можна предположить, что Артем уже некоторое время ухаживал за блондинкой, судя по эффектным букетам в ее инстаграме.

Остается только пожелать паре совместного счастья.