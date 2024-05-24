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Эффектная красотка! Артем Милевский впервые показался вместе с девушкой. ФОТО

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Очаровательная пара

Эффектная красотка! Артем Милевский впервые показался вместе с девушкой. ФОТО

instagram.com/makarevych8888

UA-Футбол
Новина українською

Артем Милевский пережил непростые времена после завершения карьеры футболиста.

Бывший футболист даже ложился на реабилитацию в клинику и сейчас активно восстанавливается.

Его дела стали лучше в личной жизни.

В своих соцсетях Артем впервые показался вместе с девушкой.

Из того, что можно узнать про красотку - ее зовут Олеся и она любит дорогие авто.

Также можна предположить, что Артем уже некоторое время ухаживал за блондинкой, судя по эффектным букетам в ее инстаграме.

Остается только пожелать паре совместного счастья.

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