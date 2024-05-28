Отдых перед Евро. Лидер Ливерпуля отправился отдыхать в Монако и посетил Гран-при Формулы-1. ФОТО

Сезон для "Ливерпуля" завершился с горькими нотками.

Клуб упустил шанс побороться за чемпионство в последней кампании Юргена Клоппа во главе коллектива.

Впрочем, футболисты уже привыкли не концентрироваться на негативе.

К примеру, Трент Александер-Арнольд сразу же отправился отдыхать в Монако.

Конечно же, в эту пору нельзя было не посетить Гран-при Формулы-1, который как раз проходит в княжестве.

Защитник сборной Англии похвастался яркими кадрами в своих соцсетях.

Однако, отдыхать игроку предстоит недолго - скоро стартует подготовка к чемпионату Европы.