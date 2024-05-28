Отдых перед Евро. Лидер Ливерпуля отправился отдыхать в Монако и посетил Гран-при Формулы-1. ФОТО
Уже скоро снова в режим
Getty Images / Global Images Ukraine
Сезон для "Ливерпуля" завершился с горькими нотками.
Клуб упустил шанс побороться за чемпионство в последней кампании Юргена Клоппа во главе коллектива.
Впрочем, футболисты уже привыкли не концентрироваться на негативе.
К примеру, Трент Александер-Арнольд сразу же отправился отдыхать в Монако.
Конечно же, в эту пору нельзя было не посетить Гран-при Формулы-1, который как раз проходит в княжестве.
Защитник сборной Англии похвастался яркими кадрами в своих соцсетях.
Однако, отдыхать игроку предстоит недолго - скоро стартует подготовка к чемпионату Европы.
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