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Отдых перед Евро. Лидер Ливерпуля отправился отдыхать в Монако и посетил Гран-при Формулы-1. ФОТО

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Уже скоро снова в режим

Отдых перед Евро. Лидер Ливерпуля отправился отдыхать в Монако и посетил Гран-при Формулы-1. ФОТО

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Сезон для "Ливерпуля" завершился с горькими нотками.

Клуб упустил шанс побороться за чемпионство в последней кампании Юргена Клоппа во главе коллектива.

Впрочем, футболисты уже привыкли не концентрироваться на негативе.

К примеру, Трент Александер-Арнольд сразу же отправился отдыхать в Монако.

Конечно же, в эту пору нельзя было не посетить Гран-при Формулы-1, который как раз проходит в княжестве.

Защитник сборной Англии похвастался яркими кадрами в своих соцсетях.

Однако, отдыхать игроку предстоит недолго - скоро стартует подготовка к чемпионату Европы.

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