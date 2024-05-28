Красотка дня. Главная фанатка Коваленко в Италии. ФОТО

Виктор Коваленко завершил сезон в Серии А, сумев вместе с "Эмполи" драматично спастись от вылета в последнем туре.

Украинец провел 17 матчем в чемпионате, в которых забил два мяча.

А больше всех за игрока радовалась его девушка.

Анастасия наслаждается жизнью в Италии и регулярно публикует в своих соцсетях яркие фото.