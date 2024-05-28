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Красотка дня. Главная фанатка Коваленко в Италии. ФОТО

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Красотка дня. Главная фанатка Коваленко в Италии. ФОТО

instagram.com/man4iii

UA-Футбол
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Виктор Коваленко завершил сезон в Серии А, сумев вместе с "Эмполи" драматично спастись от вылета в последнем туре.

Украинец провел 17 матчем в чемпионате, в которых забил два мяча.

А больше всех за игрока радовалась его девушка.

Анастасия наслаждается жизнью в Италии и регулярно публикует в своих соцсетях яркие фото.

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Серия А Виктор Коваленко вТренде
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