Красотка дня. Главная фанатка Коваленко в Италии. ФОТО
Источник вдохновения футболиста
instagram.com/man4iii
Виктор Коваленко завершил сезон в Серии А, сумев вместе с "Эмполи" драматично спастись от вылета в последнем туре.
Украинец провел 17 матчем в чемпионате, в которых забил два мяча.
А больше всех за игрока радовалась его девушка.
Анастасия наслаждается жизнью в Италии и регулярно публикует в своих соцсетях яркие фото.
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