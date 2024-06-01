Зинченко вместе з Новою Поштою обеспечат жильем семейство из Бахмута. ВИДЕО
Дом двух юных футболистом уничтожили русские
Getty Images / Global Images Ukraine
Артур и Саша - братья из Бахмута, которые обожают футбол.
После нападения россиян на их родной город, дети вместе с родителями были вынуждены покинуть дом и поехать в Киев.
В столице вся семья - братья вместе с родителями, бабушкой и дедушкой - живут в одной комнате за неимением возможностей найти лучшее жилье.
Однако, Александр Зинченко и "Нова Пошта" решили подарить новую жизнь детям.
Братья, которые занимаются в столичном "Локомотиве", получат новое жилье.
Об этом сообщает UNITED24.
Кроме того, игрок сборной Украины встретился с детьми и сыграл с ними в футбол.
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