"Мое вдохновение, моя мотивация, моя любовь, мое все". Лунин после победы в ЛЧ признался в любви своей жене Анастасии. ФОТО
Романтика также присутствует в футболе
instagram.com/lunin_andrey
Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин после финала Лиги чемпионов, в котором мадридцы обыграли "Боруссию" (2:0), признался в любви к своей жене Анастасии и поблагодарил ее за поддержку.
Андрей в Инстаграм опубликовал фото с Анастасией и Кубком Лиги чемпионов после финального матча.
"Мое вдохновение, моя мотивация, моя любовь, мое все.
Спасибо, что ты со мной в жизни и в футболе.
Я очень сильно тебя люблю", - написал Андрей.
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Bandura (Klagenfurt)
03.06.2024 в 22:51
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