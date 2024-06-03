"Мое вдохновение, моя мотивация, моя любовь, мое все". Лунин после победы в ЛЧ признался в любви своей жене Анастасии. ФОТО

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин после финала Лиги чемпионов, в котором мадридцы обыграли "Боруссию" (2:0), признался в любви к своей жене Анастасии и поблагодарил ее за поддержку.

Андрей в Инстаграм опубликовал фото с Анастасией и Кубком Лиги чемпионов после финального матча.