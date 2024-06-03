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"Мое вдохновение, моя мотивация, моя любовь, мое все". Лунин после победы в ЛЧ признался в любви своей жене Анастасии. ФОТО

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Романтика также присутствует в футболе

"Мое вдохновение, моя мотивация, моя любовь, мое все". Лунин после победы в ЛЧ признался в любви своей жене Анастасии. ФОТО

instagram.com/lunin_andrey

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин после финала Лиги чемпионов, в котором мадридцы обыграли "Боруссию" (2:0), признался в любви к своей жене Анастасии и поблагодарил ее за поддержку.

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Андрей в Инстаграм опубликовал фото с Анастасией и Кубком Лиги чемпионов после финального матча.

"Мое вдохновение, моя мотивация, моя любовь, мое все.

Спасибо, что ты со мной в жизни и в футболе.

Я очень сильно тебя люблю", - написал Андрей.

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Реал (Мадрид) Андрей Лунин Анастасия Лунина
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1 голосов
Комментарии
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Bandura (Klagenfurt)
03.06.2024 в 22:51
гарна жінка!головне що не розкачана силіконом як майже усі самки наших футболістів
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Комментарии 2
Bandura (Klagenfurt)
03.06.2024 в 22:51
гарна жінка!головне що не розкачана силіконом як майже усі самки наших футболістів
Ответить
0
0
oda1979 (Запорожье)
03.06.2024 в 22:37
Каблук
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0
0

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