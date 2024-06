Настоящий кельт. Пеп Гвардиола взорвал соцсети своим образом на первом матче Финала НБА. ФОТО

Сегодня ночью стартовало главное событие для всех фанатов баскетбола - в первом матче Финала НБА сошлись "Бостон Селтикс" и "Даллас Маверикс".

Конечно же, на таких матчах всегда достаточно известных гостей.

Среди таких звезд оказался и Хосеп Гвардиола.

Pep in Boston for the NBA Finals pic.twitter.com/o34v5z5wNZ

Наставника "Манчестер Сити" было сложно не заметить - он был буквально возле площадки и весь облачился в цвета "Селтикс".

Joe Mazzulla getting coached up by Manchester City coach Pep Guardiola ahead of the NBA Finals



(via @MHershgordon, @ManCity) pic.twitter.com/ZUc0eFzlZI