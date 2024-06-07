Настоящий кельт. Пеп Гвардиола взорвал соцсети своим образом на первом матче Финала НБА. ФОТО
Испанец отжег на баскетболу
Getty Images / Global Images Ukraine
Сегодня ночью стартовало главное событие для всех фанатов баскетбола - в первом матче Финала НБА сошлись "Бостон Селтикс" и "Даллас Маверикс".
Конечно же, на таких матчах всегда достаточно известных гостей.
Среди таких звезд оказался и Хосеп Гвардиола.
Pep in Boston for the NBA Finals pic.twitter.com/o34v5z5wNZ— ESPN FC (@ESPNFC) June 7, 2024
Наставника "Манчестер Сити" было сложно не заметить - он был буквально возле площадки и весь облачился в цвета "Селтикс".
Joe Mazzulla getting coached up by Manchester City coach Pep Guardiola ahead of the NBA Finals— Bleacher Report (@BleacherReport) June 6, 2024
(via @MHershgordon, @ManCity) pic.twitter.com/ZUc0eFzlZI
Похоже, поддержка испанца таки принесла пользу его команде - "Бостон" победил 107-89.
Напоминим, серии плей-офф НБА продолжаются до четырех побед, потому борьба только начинается.
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