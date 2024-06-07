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Настоящий кельт. Пеп Гвардиола взорвал соцсети своим образом на первом матче Финала НБА. ФОТО

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Испанец отжег на баскетболу

Настоящий кельт. Пеп Гвардиола взорвал соцсети своим образом на первом матче Финала НБА. ФОТО

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Сегодня ночью стартовало главное событие для всех фанатов баскетбола - в первом матче Финала НБА сошлись "Бостон Селтикс" и "Даллас Маверикс".

Конечно же, на таких матчах всегда достаточно известных гостей.

Среди таких звезд оказался и Хосеп Гвардиола.

Наставника "Манчестер Сити" было сложно не заметить - он был буквально возле площадки и весь облачился в цвета "Селтикс".

Похоже, поддержка испанца таки принесла пользу его команде - "Бостон" победил 107-89.

Напоминим, серии плей-офф НБА продолжаются до четырех побед, потому борьба только начинается.

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