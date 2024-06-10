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Еще одним завидным холостяком меньше. Хавбек Шахтера связал себя узами брака. ФОТО

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Артем Бондаренко женился

Еще одним завидным холостяком меньше. Хавбек Шахтера связал себя узами брака. ФОТО

фото из соцсетей

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Еще одним завидным холостяком в украинском футболе стало меньше.

Официально связал себя узами брака 23-летний хавбек "Шахтера" Артем Бондаренко.

Известно, что избранницу Артема зовут Ольгу.

Донецкий клуб в соцсетях опубликовал фотографии со свадьбы пары.

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Шахтер (Донецк) Артем Бондаренко
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Комментарии
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alexrico11 (Кривий Ріг)
10.06.2024 в 19:04
Не хочу нікого образити, але вона зовнішньо мало чим відрізняється від жінки Зінченко чи Бондаря.
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Комментарии 2
alexrico11 (Кривий Ріг)
10.06.2024 в 19:04
Не хочу нікого образити, але вона зовнішньо мало чим відрізняється від жінки Зінченко чи Бондаря.
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1
0
oda1979 (Запорожье)
10.06.2024 в 19:26
Может это одна и та же?
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