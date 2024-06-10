Еще одним завидным холостяком меньше. Хавбек Шахтера связал себя узами брака. ФОТО
Артем Бондаренко женился
фото из соцсетей
Еще одним завидным холостяком в украинском футболе стало меньше.
Официально связал себя узами брака 23-летний хавбек "
Известно, что избранницу Артема зовут Ольгу.
Донецкий клуб в соцсетях опубликовал фотографии со свадьбы пары.
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alexrico11 (Кривий Ріг)
10.06.2024 в 19:04
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