Красотка дня. Очаровательная супруга звезды сборной Украины Виктора Цыганкова. ФОТО
Будет поддерживать мужа в Германии
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Сборная Украины сегодня проведет свой последний контрольный матч перед стартом чемпионата Европы.
Одна из главных надежд команды Реброва - Виктор Цыганков.
Полузащитник провел роскошный сезон в "Жироне" и горит желанием продолжить зажигать на Евро.
А поддерживать футболиста будуть великолепная жена Романа и маленький сын Леон.
С красоткой Романой мы сегодня и знакомимся ближе.
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