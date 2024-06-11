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Красотка дня. Очаровательная супруга звезды сборной Украины Виктора Цыганкова. ФОТО

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Будет поддерживать мужа в Германии

Красотка дня. Очаровательная супруга звезды сборной Украины Виктора Цыганкова. ФОТО

instagram.com/manaromana8

UA-Футбол
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Сборная Украины сегодня проведет свой последний контрольный матч перед стартом чемпионата Европы.

Одна из главных надежд команды Реброва - Виктор Цыганков.

Полузащитник провел роскошный сезон в "Жироне" и горит желанием продолжить зажигать на Евро.

А поддерживать футболиста будуть великолепная жена Романа и маленький сын Леон.

С красоткой Романой мы сегодня и знакомимся ближе.

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