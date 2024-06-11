Красотка дня. Очаровательная супруга звезды сборной Украины Виктора Цыганкова. ФОТО

Сборная Украины сегодня проведет свой последний контрольный матч перед стартом чемпионата Европы.

Одна из главных надежд команды Реброва - Виктор Цыганков.

Полузащитник провел роскошный сезон в "Жироне" и горит желанием продолжить зажигать на Евро.

А поддерживать футболиста будуть великолепная жена Романа и маленький сын Леон.

С красоткой Романой мы сегодня и знакомимся ближе.