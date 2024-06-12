Тренер Металлиста 1925 женился на футболистке харьковского клуба. ФОТО
Совет да любовь
фото из соцсетей
Во вторник, 11 июня, произошло знаменательное событие в харьковском "Металлисте 1925".
Мужем и женой официально стали тренер по физической подготовке команды Андрей Шабалин и его возлюбленная, полузащитница женской команды клуба - Ирина Кочнева.
Поздравляем молодоженов с этим важным событием в жизни. Желаем Андрею и Ирине создать невероятно счастливую и крепкую семью!
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