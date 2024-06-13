  1. UA-Футбол ⚽
  2. Lifestyle
В тренде

Красотка дня. Яркая вторая половинка защитника сборной Украины Виталия Миколенко. ФОТО

Новости

Ее поддержка сейчас очень нужна футболисту

Красотка дня. Яркая вторая половинка защитника сборной Украины Виталия Миколенко. ФОТО

instagram: assorova_vi

UA-Футбол
Новина українською

Матч против сборной Молдавии получился очень удачным для украинской сборной (4:0) и ужасным персонально для Виталия Миколенко.

Защитник нашей команды получил повреждение и выбыл из строя на неопределенное время.

Сейчас футболисту очень нужна поддержка близких людей, и в первую очередь - жены Виктории.

Вчера девушка похвасталась в соцсетях роскошным букетом от любящего мужа.

Красотка дня. Яркая вторая половинка защитника сборной Украины Виталия Миколенко. ФОТО - изображение 1

Настоящая семейная идиллия.

По теме
yellow-arrow
Тренер Металлиста 1925 женился на футболистке харьковского клуба. ФОТО
yellow-arrow
Красотка дня. Очаровательная супруга звезды сборной Украины Виктора Цыганкова. ФОТО
yellow-arrow
Еще одним завидным холостяком меньше. Хавбек Шахтера связал себя узами брака. ФОТО
Национальная сборная Украины Виталий Миколенко вТренде Евро 2024
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости