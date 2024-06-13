Красотка дня. Яркая вторая половинка защитника сборной Украины Виталия Миколенко. ФОТО
Ее поддержка сейчас очень нужна футболисту
instagram: assorova_vi
Матч против сборной Молдавии получился очень удачным для украинской сборной (4:0) и ужасным персонально для Виталия Миколенко.
Защитник нашей команды получил повреждение и выбыл из строя на неопределенное время.
Сейчас футболисту очень нужна поддержка близких людей, и в первую очередь - жены Виктории.
Вчера девушка похвасталась в соцсетях роскошным букетом от любящего мужа.
Настоящая семейная идиллия.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- УАФ будет бороться за юного бомбардира. У него 20+ голов за Байер
- Михалик вспомнил историю, как Ярмоленко с Коноплянкой перед Евро-2012 хотели пробросить Януковичу между ног
- Кривбасс готов продать Дибанго и уже нашел ему замену в Шахтере
- Еще одним завидным холостяком меньше. Хавбек Шахтера связал себя узами брака. ФОТО
- Тренер Металлиста 1925 женился на футболистке харьковского клуба. ФОТО
- Настоящий кельт. Пеп Гвардиола взорвал соцсети своим образом на первом матче Финала НБА. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
freebet
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн