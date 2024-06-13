Красотка дня. Яркая вторая половинка защитника сборной Украины Виталия Миколенко. ФОТО

Матч против сборной Молдавии получился очень удачным для украинской сборной (4:0) и ужасным персонально для Виталия Миколенко.

Защитник нашей команды получил повреждение и выбыл из строя на неопределенное время.

Сейчас футболисту очень нужна поддержка близких людей, и в первую очередь - жены Виктории.

Вчера девушка похвасталась в соцсетях роскошным букетом от любящего мужа.

Настоящая семейная идиллия.