Накануне старта Евро. Футболист Шахтера сделал предложение руки и сердца своей девушке. ФОТО
Чтобы не забыть дату?
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Полузащитник "Шахтера" Дмитрий Крыськив провел хороший сезон, но все равно чемпионат Европы будет смотреть только по телевизору.
Впрочем, игрок не растерялся и с пользой использовал свободное время.
Вчера спортсмен сделал предложение своей девушке Карине.
Об этом сообщила сама красотка, добавив, что вчера была еще и пятая годовщина их отношений.
Что ж, Дмитрий отлично все продумал - теперь точно не забудет все важные даты через несколько лет.
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