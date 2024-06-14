Накануне старта Евро. Футболист Шахтера сделал предложение руки и сердца своей девушке. ФОТО

Полузащитник "Шахтера" Дмитрий Крыськив провел хороший сезон, но все равно чемпионат Европы будет смотреть только по телевизору.

Впрочем, игрок не растерялся и с пользой использовал свободное время.

Вчера спортсмен сделал предложение своей девушке Карине.

Об этом сообщила сама красотка, добавив, что вчера была еще и пятая годовщина их отношений.

Что ж, Дмитрий отлично все продумал - теперь точно не забудет все важные даты через несколько лет.