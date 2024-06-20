Не до футбола. Мудрик отправил несколько роскошных букетов роз российской модели. ФОТО

Первый матч сборной Украины на чемпионате Европы получился крайне неудачным - команда Реброва проиграла сборной Румынии 0:3.

Михаил Мудрик был одним из самых активных футболистом нашей сборной и в итоге получил "Льва матча".

Не менее активен игрок "Челси" и в личной жизни.

Известная российская модель Виолетта Берт опубликовала у себя в инстаграме фото нескольких огромных букетов роз в качестве подарка на день рождения.

ФОТО: instagram.com/violetta.bert

Среди моря цветов была и записка, где можна увидеть фирменную подпись Михаила "ММ".

Ничего удивительного в этом нет - футболист давно проявляет знаки внимания девушке и СМИ активно сообщают о романе.

Также стоит отметить, что Виолетта праздновала день рождения дома, в России.

Потому Мудрику пришлось отвалить немалую сумму российским службам доставки цветов за такую роскошь.