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Не до футбола. Мудрик отправил несколько роскошных букетов роз российской модели. ФОТО

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Евро не Евро, а амурные дела по расписанию

Не до футбола. Мудрик отправил несколько роскошных букетов роз российской модели. ФОТО

uefa.com

UA-Футбол
Новина українською

Первый матч сборной Украины на чемпионате Европы получился крайне неудачным - команда Реброва проиграла сборной Румынии 0:3.

Михаил Мудрик был одним из самых активных футболистом нашей сборной и в итоге получил "Льва матча".

Не менее активен игрок "Челси" и в личной жизни.

Известная российская модель Виолетта Берт опубликовала у себя в инстаграме фото нескольких огромных букетов роз в качестве подарка на день рождения.

Не до футбола. Мудрик отправил несколько роскошных букетов роз российской модели. ФОТО - изображение 1Не до футбола. Мудрик отправил несколько роскошных букетов роз российской модели. ФОТО - изображение 2
ФОТО: instagram.com/violetta.bert

Среди моря цветов была и записка, где можна увидеть фирменную подпись Михаила "ММ".

Ничего удивительного в этом нет - футболист давно проявляет знаки внимания девушке и СМИ активно сообщают о романе.

Также стоит отметить, что Виолетта праздновала день рождения дома, в России.

Потому Мудрику пришлось отвалить немалую сумму российским службам доставки цветов за такую роскошь.

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Национальная сборная Украины Челси (Лондон) вТренде Михаил Мудрик
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Комментарии
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oda1979 (Запорожье)
20.06.2024 в 10:32
у пацанов своя жизнь.
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Комментарии 7
oda1979 (Запорожье)
20.06.2024 в 10:32
у пацанов своя жизнь.
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0
0
avatar
Moro (Київ)
20.06.2024 в 10:32
нічого ви не розумієте) мишаня буквально прийняв лозунг "їбать русню") йому ще Героя України за це дадуть. Що робив під час війни? Їбав русню! і всі такі "оооооооо"
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0
0
Djibouti (Djibouti)
20.06.2024 в 10:30
Ставили - «схавали»
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Djibouti (Djibouti)
20.06.2024 в 10:29
Журналюги написали, а ви «ставали», Я таких бумажок на кожному букеті понаписую з ММ і що ? Всі від Мудрика? А де підтвердження оплати ? І т.д.
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Caballero (DC)
20.06.2024 в 10:17
В неї ж зовнішність типової порнозірки.
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Caballero (DC)
20.06.2024 в 10:16
Уй...бок.
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Консул (Звягель )
20.06.2024 в 10:12
Просто нікчема
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