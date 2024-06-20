Красотка дня. Невероятная вторая половинка капитана сборной Испании. ФОТО

Сегодня состоится один из самых интригуюих матчей группового этапа чемпионата Европы - битва сборных Испании и Италии.

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Особенным этот матч будет для Альваро Мораты.

Нападающий, который немалую часть карьеры провел в Италии, привез свою сборную на Евро в качестве капитана.

Первый матч получился отличным - гол и победа над командой Хорватии.

Кроме того, у футболиста будет отличная поддержка в виде очаровательной жены Алисы и детей пары.

Именно со звездой соцсетей (3,4 миллиона подписчиков только в инстаграме) мы сегодня и знакомимся поближе.